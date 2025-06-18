محافظ سوهاج يشدد على متابعة تنفيذ قرارات تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات التجارية وترشيد استهلاك الكهرباء

تشديد على المتابعة وتنفيذ القرارات..شدد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، على رؤساء الوحدات المحلية وجميع الجهات المعنية بالمتابعة وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم، والكافيهات، والورش، ووجه المحافظ بتطبيق الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع، ويرصد الموجز التفاصيل.

متابعة ملف ترشيد استهلاك الكهرباء



وأكد المحافظ على متابعة ملف ترشيد استهلاك الكهرباء، وضرورة الحرص على اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ ذلك، من خلال تفعيل خطة ترشيد الكهرباء والقرارات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، خاصة في ظل الأحداث والمستجدات العالمية والإقليمية الحالية.

مواعيد فتح وغلق المحال والمولات التجارية



وأوضح محافظ سوهاج أنه تنفيذًا للقرار المنظم لهذا الأمر ستكون مواعيد فتح المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات، يومياً من الساعة 7 صباحاً وتغلق الساعة 11 مساء، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 12 صباحاً.

مواعيد المطاعم والكافيهات والبازارات



وأشار إلى أن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية ستكون يومياً من الساعة 5 صباحاً، وتغلق الساعة 1 صباحاً، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

مواعيد فتح الورش والأعمال الحرفية



وأشار محافظ سوهاج إلى أن مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا تكون من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 7 مساء، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

الأنشطة المستثناة من المواعيد الجديدة



ولفت "سراج" إلى أنه تُستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفاكهة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

مناشدة بالالتزام لتجنب العقوبات



وناشد المحافظ أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار.

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