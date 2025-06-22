الآن برقم الجلوس..نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الفيوم على موقع المديرية الرسمي

ظهرت نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الفيوم للترم الثاني من العام الدراسي 2024/2025، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول عليها إلكترونيًا من خلال البوابة الرسمية لمحافظة الفيوم، ويرصد الموجز التفاصيل.

نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم 2025 معتمدة رسميًا

أعلنت محافظة الفيوم رسميًا اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية، وذلك بعد تصديق الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، على النتائج النهائية للفصل الدراسي الثاني، وقد بلغت نسبة النجاح هذا العام 80.56%، وهو ما يعكس تحسنًا نسبيًا مقارنة بنتائج بعض الأعوام السابقة، وسط إشادة بمجهودات الطلاب والمعلمين والإدارات التعليمية.

رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس

يمكن لجميع الطلاب الآن الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم للحصول على النتيجة عن طريق رقم الجلوس فقط، للاستعلام الفوري:

🔗 اضغط هنا للدخول إلى موقع النتيجة

بمجرد الدخول إلى الموقع، قم بكتابة رقم الجلوس في المكان المخصص ثم اضغط على "عرض النتيجة" لتظهر لك الدرجات التفصيلية في المواد الأساسية.

كيف تحصل على نتيجتك في خطوات بسيطة؟

للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور، إليك طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم إلكترونيًا:

1. زيارة الموقع الرسمي: fymedu.online



2. اختيار "نتائج الشهادة الإعدادية 2025".



3. إدخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة.



4. النقر على "عرض النتيجة".



5. الاطلاع على تفاصيل درجات كل مادة.

توزيع درجات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي 2025

وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، جاءت تفاصيل توزيع الدرجات في الفصل الدراسي الثاني كالتالي:

اللغة العربية: 40 درجة

اللغة الإنجليزية: 30 درجة

الرياضيات: 30 درجة

العلوم: 20 درجة

الدراسات الاجتماعية: 20 درجة



بذلك يكون إجمالي درجات الفصل الثاني 140 درجة.

المجموع الكلي للشهادة الإعدادية 2025

يشمل المجموع النهائي للصف الثالث الإعدادي مجموع الفصلين الدراسيين، بإجمالي 280 درجة، وتوزيع الدرجات كالتالي:

اللغة العربية: 80 درجة

اللغة الإنجليزية: 60 درجة

الرياضيات: 60 درجة

العلوم: 40 درجة

الدراسات الاجتماعية: 40 درجة



نتائج الشهادة الإعدادية في المحافظات الأخرى

تُعلن نتائج الشهادة الإعدادية تباعًا في مختلف محافظات الجمهورية خلال الأيام المقبلة، ويُنصح بمتابعة مواقع المديريات التعليمية الرسمية أو بوابة وزارة التربية والتعليم لمعرفة كل جديد.

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