غداً إنطلاق إمتحانات الشهادة الإعدادية والمهنية بالبحيرة

أكد الأستاذ يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على جاهزية مدارس البحيرة لاستقبال امتحانات اتمام مرحلة التعليم الأساسي" الشهادة الإعدادية " للفصل الدراسي الثانى للعام الدراسي 2024 / 2025 وذلك اعتبارا من غداً السبت الموافق 31 / 5 وتستمر حتى الأربعاء 4/ 6 / 2025 ، ويعرض الموجز إستعداد تعليم البحيرة لإنطلاق إمتحانات الشهادة الإعدادية والمهنية غداً.

وذلك تحت رعاية وتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة وتأكيدها على تضافر كافة الجهود وتوفير كافة سبل الراحة للملاحظين والمراقبين والطلاب خلال إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية والعمل على توفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب لأداء امتحاناتهم بسهولة ويسر.

مؤكدًا على أنه قد تم رفع درجة الإستعداد والتنبيه بالعمل بروح الفريق الواحد والإلتزام بالجدية والمسؤولية وبالتعليمات الخاصة بضوابط الإمتحانات

إعداد جيد وتنسيق كامل بين كافة الجهات

مشيرا إلى انه قد تم الإعداد الجيد والتنسيق الكامل بين كافة الجهات للخروج بها بالشكل اللائق والمشرف بمديرية التربية والتعليم ومحافظة البحيرة ، وتم إتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير اللازمة لحسن سيرها بإنتظام وإنضباط حيث تم التاكيد على : سرية الإمتحانات كمسئولية مشتركة بين مدير عام الإدارة التعليمية ووكيل الإدارة.

رفع درجة الإستعداد

تكليف المتابعين بالمراحل التعليمية بالمرور على مقار لجان الإمتحانات قبل بدئها و مراجعة المعايير والشروط الواجب توافرها فى تلك اللجان .

التأكد من نظافة الفصول وتجهيزها بما يتناسب مع المرحلة العمرية للطلاب .

حظر إصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان للطلاب والمعلمين والعاملين.

تفعيل القرار الوزارى "٢٠٥" لسنه ٢٠٢٠ الخاص بمكافحة كافة أساليب الغش وحظر دخول أجهزة المحمول داخل اللجان

التواصل مع الأمن لتأمين أسئلة الإمتحانات ومقار اللجان

التواصل مع رؤساء الوحدات المحلية للابلاغ عن أى إشغالات بمحيط وأسوار المدارس ومقار اللجان والطرق المؤدية لها .

تشكيل غرفة عمليات بالإدارات التعليمية للتواصل المباشر و المستمر بغرفة العمليات المركزية بالمديرية لمتابعة مسار الإمتحانات وتذليل كافة العقبات

توفير حجرة إسعافات أولية بكل لجنة يتوافر بها طبيب أو ممرضة

التشديد على توفير بيئة مناسبة للطلاب

وتم التشديد على تحقيق الانضباط وتوفير بيئة مناسبة للطلاب داخل اللجان من حيث النظافة والإنضباط، وتوفير المراقبين والملاحظين المؤهلين وإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى تضمن تحقيق أعلى درجات الأمن والإنضباط.

وأوضح وكيل الوزارة مدى حرص وإهتمام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة على تقديم كافة سبل الراحة لأبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم بسهولة ويسر.

غداً إنطلاق إمتحانات الشهادة الإعدادية والمهنية بالبحيرة

عداد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات

مشيرا إلى أن إجمالى أعداد الطلاب المتقدمين لأداء إمتحانات نهاية العام الدراسى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ للشهادة الإعدادية العامة ١٢٤١٧٦ طالب وطالبة سيؤدون امتحاناتهم امام ٥٧٤ لجنة بنطاق ١٨ ادارة تعليمية و٤٦٢٢ طالب وطالبة بالإعدادية المهنية سيؤدون إمتحاناتهم أمام ٢٣ لجنة بنطاق ١٤ إدارة تعليمية بالإضافة إلى ٣٧ طالب وطالبة صم وضعاف سمع سيؤدون إمتحاناتهم فى أربع لجان بنطاق إدارات دمنهور - كفر الدوار ـ ايتاى البارود - شبراخيت التعليمية

بالإضافة إلى ١١ طالب وطالبة مكفوفين سيؤدون إمتحاناتهم فى لجنة واحدة بإدارة دمنهور التعليمية.

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