موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني.. تفاصيل جديدة بشأن تقييم الطلاب

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.. تعتبر امتحانات الشهادة الإعدادية من أهم المحطات التعليمية في حياة الطلاب، حيث تمثل نقطة انتقالهم من مرحلة التعليم الأساسي إلى المرحلة الثانوية.

ومع اقتراب نهاية العام الدراسي 2024/2025، بدأ الطلاب وأسرهم في الاستعداد لموعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، التي تحددها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر سنويًا.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وفيما يلي، يعرض لكم الموجز موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني.

مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الثاني 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر عن مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2025، حيث تقرر أن تبدأ الامتحانات يوم السبت 31 مايو 2025، وتستمر حتى الأربعاء 4 يونيو 2025، ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية ستشمل جميع المواد الدراسية التي درسها الطلاب طوال العام، مثل اللغة العربية، الرياضيات، العلوم، والدراسات الاجتماعية، وغيرها.

وتسعى الوزارة من خلال تحديد هذه المواعيد إلى إتاحة الفرصة الكافية للطلاب للتحضير الجيد للامتحانات، مع مراعاة تهيئة الأجواء المناسبة لهم لضمان أداء الامتحانات في ظروف مريحة، كما أنه من المتوقع أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة، من حيث تأمين اللجان والرقابة على الامتحانات.

الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025

في إطار الاستعدادات للامتحانات، يُنصح الطلاب بترتيب أوقاتهم بشكل جيد وتخصيص وقت كافٍ للمراجعة النهائية، بحيث تشمل جميع المواد التي سيتم امتحانها، كما يجب أن يكون لدى الطلاب استراتيجيات فعالة للتعامل مع ضغوط الامتحانات، مثل أخذ فترات راحة قصيرة بين فترات المذاكرة والتركيز على فهم المواد بدلاً من حفظها فقط.

ومن المهم أيضًا أن يراجع الطلاب نماذج امتحانات سابقة، سواء كانت من العام الماضي أو من أعوام سابقة، وذلك لتعزيز فهمهم لنمط الأسئلة وطرق الإجابة المثلى، ويُعد المذاكرة الجماعية من الوسائل الفعالة أيضًا، حيث يمكن للطلاب التبادل في النقاشات وحل الأسئلة مع زملائهم، مما يساعد على تعميق الفهم وتحقيق أفضل أداء ممكن في الامتحانات.

الآمال والتوقعات

تتزايد آمال الطلاب وأسرهم في اجتياز هذه الامتحانات بنجاح وتحقيق درجات عالية تساعدهم في الالتحاق بالمرحلة الثانوية، سواء العامة أو الفنية، ويعد النجاح في امتحانات الشهادة الإعدادية أساسًا مهمًا لبناء مستقبل أكاديمي متميز، كما تأمل وزارة التربية والتعليم أن تسير الامتحانات بمرونة وانضباط، مع ضمان تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الطلاب في جميع اللجان.

اقرأ أيضا :

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة للطلاب الفلسطينيين في مصر

محمد عبد اللطيف: مصر تواصل مسيرة الإصلاح التعليمي لتحقيق التنمية المستدامة