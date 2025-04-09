توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2025 في مصر: تفاصيل لكل شعبة

تعد امتحانات الثانوية العامة في مصر من أبرز الأحداث التعليمية التي يترقبها الطلاب وأسرهم سنويًا. في كل عام، تقوم وزارة التربية والتعليم بتحديد توزيع الدرجات للمقررات الدراسية لكل شعبة على حدة، وذلك لتوضيح كيفية حساب المجموع النهائي للطلاب.

وفي هذا التقرير، يتناول الموجز توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025 في مصر، مع التركيز على المواد الدراسية في شعبتي "علمي علوم"، "علمي رياضة"، و"أدبي".

توزيع درجات شعبة علمي علوم

تتكون شعبة "علمي علوم" من مواد دراسية تشمل اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الأحياء، الكيمياء، والفيزياء. وتأتي درجات هذه المواد كما يلي:

اللغة العربية: 80 درجة، والنجاح في هذه المادة يتطلب الحصول على 40 درجة على الأقل.

اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة، والحد الأدنى للنجاح هو 30 درجة.

الأحياء: 60 درجة، ويشترط اجتياز 30 درجة للنجاح.

الكيمياء: 60 درجة، مع الحصول على 30 درجة كحد أدنى للنجاح.

الفيزياء: 60 درجة، ويلزم الحصول على 30 درجة للنجاح.

إجمالي المجموع في شعبة علمي علوم هو 320 درجة، والحد الأدنى للنجاح في المجموع الكلي هو 160 درجة.

توزيع درجات شعبة علمي رياضة

أما بالنسبة لشعبة "علمي رياضة"، فهي تشمل مواد مشابهة لتلك الموجودة في شعبة "علمي علوم"، ولكن مع التركيز على المواد المتعلقة بالرياضيات:

اللغة العربية: 80 درجة، مع الحد الأدنى للنجاح 40 درجة.

اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة، مع النجاح من 30 درجة.

الرياضيات: 60 درجة، والنجاح في هذه المادة يتطلب 30 درجة.

الكيمياء: 60 درجة، والحد الأدنى للنجاح هو 30 درجة.

الفيزياء: 60 درجة، ويلزم الحصول على 30 درجة على الأقل للنجاح.

إجمالي المجموع في شعبة علمي رياضة هو أيضًا 320 درجة، مع الحد الأدنى للنجاح 160 درجة.

توزيع درجات شعبة أدبي

أما شعبة "أدبي"، فهي تضم مواد مختلفة تشمل:

اللغة العربية: 80 درجة، مع الحد الأدنى للنجاح 40 درجة.

اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة، والنجاح يتطلب 30 درجة.

التاريخ: 60 درجة، مع نجاح يتطلب الحصول على 30 درجة.

الجغرافيا: 60 درجة، ويتطلب النجاح 30 درجة.

الإحصاء: 60 درجة، مع الحد الأدنى للنجاح 30 درجة.

إجمالي المجموع في شعبة أدبي هو 320 درجة، والحد الأدنى للنجاح 160 درجة.

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