بيان عاجل من التعليم بشأن توزيع درجات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025

توزيع درجات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025.. نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانًا رسميًا أعلنت فيه عن التفاصيل الكاملة لعدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، إلى جانب توزيع درجات كل مادة، وذلك لكلا النظامين (القديم والجديد).

ويستعرض الموجز في هذا التقرير التفاصيل كاملة لعدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025 وفقًا لما أعلنته الوزارة اليوم.

جاء هذا الإعلان في ضوء الضوابط الفنية والتربوية التي تم اعتمادها لضمان دقة التقييم وموضوعيته، وتحقيق التوازن في قياس مهارات الطلاب المختلفة من تحليل واستيعاب وفهم وتطبيق.

توزيع درجات أسئلة الثانوية العامة

توزيع الدرجات في امتحانات الثانوية العامة 2025

تفاصيل عدد الأسئلة وتوزيع الدرجات في امتحانات الثانوية العامة 2025

اللغة العربية: 55 سؤالًا (4 مقالية + 51 اختيار من متعدد)، بإجمالي 80 درجة (70 اختيار + 10 مقالية).

اللغة الأجنبية الأولى (جديد): 42 سؤالًا (3 مقالية + 39 اختيار)، بإجمالي 60 درجة (51 اختيار + 9 مقالية).

اللغة الأجنبية الأولى (قديم): 37 سؤالًا (3 مقالية + 34 اختيار)، بإجمالي 50 درجة (41 اختيار + 9 مقالية).

اللغة الأجنبية الثانية (قديم): 31 سؤالًا (2 مقالية + 29 اختيار)، بإجمالي 40 درجة (34 اختيار + 6 مقالية).

التاريخ: 46 سؤالًا (2 مقالية + 44 اختيار)، بإجمالي 60 درجة (56 اختيار + 4 مقالية).

الجغرافيا: 46 سؤالًا (2 مقالية + 44 اختيار)، بإجمالي 60 درجة (56 اختيار + 4 مقالية).

الفلسفة والمنطق (قديم): 46 سؤالًا (2 مقالية + 44 اختيار)، بإجمالي 60 درجة (56 اختيار + 4 مقالية).

علم النفس والاجتماع (قديم): 46 سؤالًا (2 مقالية + 44 اختيار)، بإجمالي 60 درجة (56 اختيار + 4 مقالية).

الكيمياء: 46 سؤالًا (2 مقالية + 44 اختيار)، بإجمالي 60 درجة (56 اختيار + 4 مقالية).

الفيزياء: 46 سؤالًا (2 مقالية + 44 اختيار)، بإجمالي 60 درجة (56 اختيار + 4 مقالية).

الأحياء: 46 سؤالًا (2 مقالية + 44 اختيار)، بإجمالي 60 درجة (56 اختيار + 4 مقالية).

الجيولوجيا (قديم): 46 سؤالًا (2 مقالية + 44 اختيار)، بإجمالي 60 درجة (56 اختيار + 4 مقالية).

الجبر والهندسة الفراغية (قديم): 20 سؤالًا (2 مقالية + 18 اختيار)، بإجمالي 30 درجة (26 اختيار + 4 مقالية).

التفاضل والتكامل (قديم): 20 سؤالًا (2 مقالية + 18 اختيار)، بإجمالي 30 درجة (26 اختيار + 4 مقالية).

الاستاتيكا (قديم): 20 سؤالًا (2 مقالية + 18 اختيار)، بإجمالي 30 درجة (26 اختيار + 4 مقالية).

الديناميكا (قديم): 20 سؤالًا (2 مقالية + 18 اختيار)، بإجمالي 30 درجة (26 اختيار + 4 مقالية).

الرياضيات التطبيقية: 20 سؤالًا (2 مقالية + 18 اختيار)، بإجمالي 30 درجة (26 اختيار + 4 مقالية).

الرياضيات البحتة: 20 سؤالًا (2 مقالية + 18 اختيار)، بإجمالي 30 درجة (26 اختيار + 4 مقالية).

الإحصاء: 35 سؤالًا (2 مقالية + 33 اختيار)، بإجمالي 60 درجة (56 اختيار + 4 مقالية).

وزير التربية والتعليم

الوزارة تؤكد: الامتحانات مصممة لقياس الفهم والمهارات

أكدت وزارة التربية والتعليم أن نمط توزيع الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة 2025 يهدف إلى تقييم قدرات الطلاب بشكل شامل، من خلال الجمع بين الأسئلة المقالية والأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد)، مما يحقق التوازن في عملية القياس التربوي.

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