تقييمات وزارة التربية والتعليم الترم الثاني.. اعرف الخطوات كاملة

تقييمات وزارة التربية والتعليم الترم الثاني.. تسعى الوزارة في مصر إلى تحسين جودة التعليم وتعزيز القدرة التنافسية للطلاب من خلال تطبيق نظام تقييمات منتظم وفعّال.

وفي ضوء التطور المستمر في النظام التعليمي المصري أطلقت الوزارة مجموعة من تقييمات وزارة التربية والتعليم الترم الثاني للفصل الدراسي الثاني من العام 2024/2025، وذلك بهدف متابعة مستوى أداء الطلاب في مختلف الصفوف الدراسية، بالإضافة إلى التأكد من تطبيق المنهج الدراسي بشكل فعّال.

تقييمات وزارة التربية والتعليم الترم الثاني

ويعرض لكم الموجز تقييمات وزارة التربية والتعليم الترم الثاني.

أهداف تقييمات وزارة التربية والتعليم الترم الثاني

التقييمات التي تقوم بها الوزارة في الفصل الدراسي الثاني تهدف إلى عدة نقاط أساسية، من أبرزها:

متابعة مستوى التحصيل الدراسي: تتيح التقييمات للطلاب معرفة مدى تقدمهم وفهمهم للمحتوى التعليمي في المواد الدراسية المختلفة.

تعزيز مهارات الطلاب: تهدف التقييمات إلى تعزيز مهارات التفكير النقدي والتحليل لدى الطلاب، وكذلك تحفيزهم على الاستعداد بشكل أفضل للامتحانات النهائية.

توفير تغذية راجعة: تمكن التقييمات المعلمين من تقديم ملاحظات وتوجيهات للطلاب تساعدهم على تحسين مستواهم التعليمي.

تحسين استراتيجيات التدريس: من خلال تحليل نتائج التقييمات، تستطيع الوزارة والمعلمون تحسين أساليب التدريس والمواد التعليمية لتلبية احتياجات الطلاب بشكل أفضل.

طريقة الحصول على تقييمات وزارة التربية والتعليم الترم الثاني

الدخول إلى موقع الوزارة: انتقل إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم عبر الرابط (هنا) .

اختيار المنصة التعليمية: من القائمة الرئيسية، اختر "المنصات الإلكترونية".

التوجه إلى بوابة التعليم الإلكتروني: انقر على "بوابة التعليم الإلكتروني".

اختيار المرحلة التعليمية: حدد المرحلة الدراسية التي تنتمي إليها (ابتدائي، إعدادي، ثانوي).

اختيار الصف الدراسي: اختر الصف الدراسي المناسب.

اختيار المادة الدراسية: انقر على المادة التي ترغب في الحصول على تقييمها الأسبوعي.

تحميل التقييم: انقر على رابط التقييم الأسبوعي لتحميله.

مواعيد التقييمات للفصل الدراسي الثاني 2025

تبدأ التقييمات في الفصل الدراسي الثاني 2025 وفقًا للجدول الزمني المعتمد من الوزارة، وفيما يتعلق بالصفوف الابتدائية والإعدادية، من المقرر أن تبدأ التقييمات المبدئية في الأسبوع الثاني من مايو 2025، بينما تجرى التقييمات النهائية في أواخر مايو وأوائل يونيو من نفس العام، أما بالنسبة للطلاب في الصفوف العليا مثل الثانوية العامة، فإن التقييمات تتزامن مع الاستعدادات النهائية للامتحانات.

أهمية التقييمات الأسبوعية

وتلعب التقييمات الأسبوعية دورًا مهمًا في عملية التعليم، إذ تساعد الطلاب على الاستعداد المبكر للامتحانات النهائية، كما تساهم في تقليل الضغط النفسي عن طريق تزويدهم بتغذية راجعة مستمرة تمكنهم من تحسين مستواهم قبل الامتحانات النهائية ،وعلاوة على ذلك، تعزز التقييمات الأسبوعية من المهارات التحليلية لدى الطلاب، مما يساعدهم على تطبيق المعرفة بشكل أكثر فاعلية.

اقرأ أيضا :

بيان عاجل من التعليم بشأن توزيع درجات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الفصل الدراسي الثاني في مصر