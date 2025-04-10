آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة للطلاب الفلسطينيين في مصر.. تُواصل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية جهودها الحثيثة لضمان استمرارية المسيرة التعليمية لأبنائها في الخارج، خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها قطاع كبير من الطلبة.

وفي هذا السياق، انطلقت مؤخرًا فعاليات الدورة الثالثة من آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة للطلاب الفلسطينيين في مصر للعام الدراسي 2024/2025، وذلك بالتنسيق بين سفارة دولة فلسطين في القاهرة ووزارة التربية والتعليم الفلسطينية.

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة للطلاب الفلسطينيين في مصر

ويعرض لكم الموجز آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة للطلاب الفلسطينيين في مصر.

انطلاق الدورة الثالثة لامتحانات الثانوية العامة للطلاب الفلسطينيين

بدأت امتحانات الثانوية العامة للطلاب الفلسطينيين يوم 26 يناير 2025، داخل مقر سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، وسط ترتيبات دقيقة وإجراءات تضمن توفير بيئة آمنة ومنظمة للطلاب، وتُعد هذه الدورة فرصة إضافية للطلبة الذين لم يتمكنوا من اجتياز الامتحانات في الدورات السابقة، أو أولئك الذين يرغبون في تحسين نتائجهم.

من هم المستفيدون من هذه الدورة؟

الدورة الثالثة هذا العام خُصصت لعدة فئات من الطلبة الفلسطينيين، أبرزهم:

من تقدموا لامتحانات الدورة الأولى أو الثانية ولم يحققوا النجاح الكامل.

الطلبة الذين لم يتقدموا لأي من الدورتين السابقتين.

طلبة الثانوية العامة من قطاع غزة لعام 2022/2023، الذين لديهم مواد استكمال (مادتين على الأكثر).

ويبلغ عدد الطلاب المسجلين لهذه الدورة قرابة 523 طالبًا وطالبة، منهم 460 يؤدون الامتحانات داخل مصر، ما يعكس حجم الجهود المبذولة من السفارة ووزارة التربية والتعليم الفلسطينية لرعاية الطلبة.

المنهج ونظام امتحانات الثانوية العامة للطلاب الفلسطينيين

تعتمد هذه الدورة نفس المنهاج الدراسي الذي تم اعتماده في الدورتين السابقتين لعام 2024، مما يمنح الطلاب استقرارًا معرفيًا وفرصة للاستعداد الجيد دون مفاجآت في المحتوى التعليمي ،وتمتد فترة الامتحانات حتى 7 فبراير 2025، بما يمنح الطلاب وقتًا كافيًا لأداء جميع المواد المقررة.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أرسلت طاقمًا مختصًا للإشراف على الامتحانات في مصر، بالتنسيق الكامل مع طاقم السفارة، ويأتي هذا ضمن حرص الحكومة الفلسطينية على متابعة أبنائها وتوفير أفضل السبل لاستكمال تعليمهم رغم التحديات الجغرافية والسياسية.

وتؤكد هذه الخطوة على التزام القيادة الفلسطينية بتأمين حق التعليم لجميع أبنائها في الخارج، وتعكس التعاون المثمر بين الجهات الرسمية لضمان بيئة تعليمية مناسبة تتيح للطلبة الفلسطينيين فرصًا حقيقية لتحقيق طموحاتهم الأكاديمية.

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