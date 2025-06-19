رسميًا.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة المنيا (رابط مباشر للاستعلام)

محافظ المنيا يعلن نتيجة الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2024-2025.. أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس 19 يونيو 2025، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025، وذلك خلال مؤتمر صحفي رسمي أقيم بقاعة اللواء منصور عيسوي بديوان عام المحافظة، وتأتي هذه الخطوة بعد الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات بدقة تامة لضمان حقوق الطلاب، ويستعرض الموجز التفاصيل.

وكيل الوزارة: الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات بدقة

من جانبه، صرّح المهندس صابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، بأنه تم الانتهاء من كافة مراحل التصحيح ورصد الدرجات خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن النتيجة تم إعدادها بعناية لعرضها على المحافظ لاعتمادها رسميًا قبل إعلانها للجمهور.

وأوضح زيان أن امتحانات الشهادة الإعدادية أجريت في الفترة من السبت 31 مايو وحتى الثلاثاء 4 يونيو 2025، داخل 497 لجنة موزعة على 9 إدارات تعليمية بمختلف مراكز المحافظة، بدءًا من مركز العدوة شمالًا وحتى دير مواس جنوبًا.

إحصائيات وأرقام: أكثر من 117 ألف طالب أدوا الامتحانات

شارك في امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام 117,858 طالبًا وطالبة، أدوا الامتحانات داخل لجان مؤمنة بالكامل تحت إشراف تربوي شامل، لضمان سير الامتحانات بانضباط وشفافية.

كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2025

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الآن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنيا من خلال الطرق التالية:

الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا على «فيسبوك»

الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالمنيا على «فيسبوك» عبر الرابط التالي:

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ينصح الطلاب بإدخال رقم الجلوس بدقة عند الاستعلام عن النتيجة، مع التأكد من الدخول إلى الروابط الرسمية فقط لتجنب أي معلومات مغلوطة أو روابط احتيالية.

رابط مباشر لنتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالمنيا

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة المنيا، ويمكنكم الوصول إليها مباشرة من خلال المنصات الرسمية المعلنة أعلاه، مع أطيب التمنيات لجميع الطلاب بالنجاح والتوفيق في المرحلة المقبلة من مسيرتهم التعليمية.

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