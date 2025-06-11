رسمياً.. ظهور نتيجة صفوف النقل بالقاهرة عبر بوابة التعليم الأساسي

بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة اليوم الثلاثاء، إعلان نتائج صفوف النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025، وذلك للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لبوابة التعليم الأساسي.

ويعرض لكم الموجز نتيجة صفوف النقل بمحافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس.

استعلام إلكتروني بالاسم ورقم الجلوس

وأكدت المديرية أن النتيجة متاحة الآن أمام الطلاب وأولياء الأمور عبر بوابة التعليم الأساسي من خلال إدخال الرقم القومي للطالب، أو رقم الجلوس، وتحديد المرحلة الدراسية والصف الدراسي والفصل الدراسي الثاني، ثم الضغط على "عرض النتيجة".

ويُعد الرابط الرسمي المعتمد للاستعلام عن النتيجة هو:

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages

بدائل للطلاب في حال ضعف الموقع

بالتزامن مع الضغط الشديد على الموقع بسبب كثافة البحث، يمكن للطلاب وأولياء الأمور استخدام الخدمة الهاتفية، من خلال الاتصال بالرقم الأرضي 09000100 أو من أي خط محمول على الرقم 5757، حيث يتم تقديم النتيجة بعد إدخال بيانات الطالب الأساسية.

تنبيه مهم من مديرية التعليم

وأوضحت مديرية التعليم أن النتيجة التي تظهر على الموقع تعكس التقديرات النهائية التي رُصدت من المدارس، وفي حال ظهور عبارة "الرجوع للمدرسة"، فإن هذا يعني أن النتيجة لم تُفعّل بعد، أو أن هناك حاجة لمراجعة ملف الطالب في المدرسة لأي سبب إداري.

إشادة بسرعة إعلان النتائج

ولاقت سرعة الإعلان عن النتائج استحسان أولياء الأمور، خاصة مع اعتماد المنصات الإلكترونية في التيسير عليهم، وتجنب التكدس داخل المدارس أو الإدارات التعليمية، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

تظلمات وفرص للمراجعة

ومن المقرر أن تفتح مديريات التعليم باب التظلمات للطلاب الراغبين في مراجعة درجاتهم خلال الأسبوع المقبل، مع تحديد رسوم رمزية لكل مادة وفق اللوائح المنظمة لذلك.

نسب النجاح وأداء الطلاب هذا العام

وأشارت مصادر داخل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة إلى أن نسب النجاح في صفوف النقل هذا العام شهدت تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي، خاصة في الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية والصف الثاني الإعدادي، وهو ما يعكس تحسن استجابة الطلاب لمنظومة التقييم الجديدة والتركيز على الفهم بدلًا من الحفظ ،كما أظهرت النتائج ارتفاعًا في متوسط الدرجات بمادتي اللغة العربية والعلوم، في حين حافظت الرياضيات على تحديها المعتاد للطلاب في بعض الإدارات التعليمية.

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