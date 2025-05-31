رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2025 الترم الثاني.. اعرف نتيجتك بالاسم أو رقم الجلوس

ينتظر طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي بمحافظة القاهرة، وأولياء أمورهم، إعلان نتائج الترم الثاني لعام 2025، والتي من المقرر نشرها رسميًا عبر بوابة التعليم الأساسي بعد اعتمادها من الإدارات التعليمية المختلفة.

ويعرض لكم الموجز رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2025 الترم الثاني.

رابط نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي بالقاهرة

بمجرد إعلان النتيجة رسميًا، يمكن الاستعلام عنها من خلال الموقع الرسمي لبوابة التعليم الأساسي عبر الرابط التالي:

https://eduserv.cairo.gov.eg

خطوات الاستعلام عن النتيجة

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتيجة بسهولة من خلال الخطوات التالية:

1. الدخول على الرابط الإلكتروني المخصص.



2. إدخال الرقم القومي للطالب كما هو مدون بشهادة الميلاد.



3. تحديد المرحلة التعليمية (إعدادي).



4. اختيار الصف الدراسي (الأول أو الثاني).



5. اختيار الترم الثاني.



6. الضغط على زر "عرض النتيجة" لظهور التقديرات في المواد.

متى تظهر النتيجة رسميًا؟

أعلنت مصادر تعليمية بالقاهرة أن النتيجة ستُرفع على الموقع الإلكتروني عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة واعتماد الدرجات من الإدارات التعليمية، وتُتاح النتائج تدريجيًا وفقًا للمدارس والصفوف المختلفة.

توزيع الدرجات في الصف الأول الإعدادي

يُقيّم طلاب الصف الأول الإعدادي وفق نظام يجمع بين أعمال السنة والامتحان النهائي:

الاختبار الشهري الأول: 15%

الاختبار الشهري الثاني: 15%

المواظبة والسلوك: 10%

الواجب وكشكول الحصة: 10%

الاختبارات الأسبوعية: 20%

امتحان الترم الثاني: 30%

تقييم الصف الثاني الإعدادي 2025

أما طلاب الصف الثاني الإعدادي، فيتم احتساب الدرجات وفق النسب التالية:

تقييم الشهر الأول: 15 درجة

تقييم الشهر الثاني: 15 درجة

كراسة الواجب: 10 درجات

الاختبارات الأسبوعية: 20 درجة

السلوك والمواظبة: 10 درجات

امتحان نهاية الترم: 30 درجة

إجمالي الدرجة النهائية: 100 درجة يتم تحويلها إلى 60 درجة باستخدام معادلة النسبة.

مجموع درجات المواد الأساسية للصف الثاني الإعدادي

اللغة العربية: 80 درجة

اللغة الإنجليزية: 60 درجة

الرياضيات: 60 درجة

العلوم: 40 درجة

الدراسات الاجتماعية: 40 درجة

المجموع الكلي: 280 درجة

المواد غير المضافة للمجموع:

التربية الدينية: 40 درجة

الحاسب الآلي: 20 درجة

التربية الفنية: 20 درجة

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نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025 برقم الجلوس والاسم عبر بوابة التعليم الأساسي





