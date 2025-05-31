نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025 برقم الجلوس والاسم عبر بوابة التعليم الأساسي

أعلنت مديريات التربية والتعليم في مختلف محافظات الجمهورية عن بدء الإعلان الرسمي لنتائج الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة الدقيقة، وسط ترقب واسع من الطلاب وأولياء الأمور.

وتم إتاحة النتائج إلكترونيًا من خلال بوابة التعليم الأساسي، إلى جانب نشر بعض المدارس النتائج على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، ما يتيح للطلاب إمكانية معرفة درجاتهم بالاسم ورقم الجلوس دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة.

وفيما يلي، يعرض لكم الموجز نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم الترم الثاني 2025 بالدرجات.

خطوات الاستعلام عن النتيجة

للاستعلام عن النتيجة بسهولة، يمكن للطلاب الدخول إلى موقع بوابة التعليم الأساسي واتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع: بوابة التعليم الأساسي

اختيار "نتائج سنوات النقل للتعليم الأساسي".

تحديد الصف الدراسي "الصف الأول الإعدادي".

تحديد الفصل الدراسي "الترم الثاني".

إدخال رقم الجلوس والضغط على "عرض النتيجة".

ويتم عرض النتيجة متضمنة الدرجات التفصيلية في كل مادة، بالإضافة إلى المجموع الكلي والتقدير العام.

تفاصيل وتوزيع الدرجات

تشمل نتيجة الصف الأول الإعدادي درجات المواد الأساسية كالتالي:

اللغة العربية: 80 درجة

اللغة الإنجليزية: 60 درجة

الرياضيات: 60 درجة

العلوم: 40 درجة

الدراسات الاجتماعية: 40 درجة

المجموع الكلي: 280 درجة

كما تم تقييم المواد غير المضافة للمجموع مثل التربية الدينية، التربية الفنية، والكمبيوتر وفقًا لمعايير النجاح والرسوب دون إضافتها للمجموع الكلي.

انتظام العملية التعليمية والامتحانية

أكدت وزارة التربية والتعليم انتظام سير امتحانات نهاية العام، والتي تم عقدها وسط إجراءات تنظيمية جيدة، لضمان راحة الطلاب وشفافية التقييم، وقد أشارت مصادر داخل مديريات التعليم إلى أن نسب النجاح هذا العام مرتفعة مقارنة بالأعوام السابقة، مع تحسن ملحوظ في مستوى الطلاب.

متابعة النتائج من المدارس

في حال تعذر الوصول إلى النتيجة إلكترونيًا، يمكن للطلاب وأولياء الأمور التوجه إلى المدرسة مباشرة للاطلاع على الكشوف الرسمية، حيث تُعلن النتائج هناك في شكل قوائم شاملة بالأسماء وأرقام الجلوس والدرجات الكاملة.

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رسميًا.. الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 عبر موقع وزارة التعليم