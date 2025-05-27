رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي بمحافظة الجيزة 2025..خطوات الاستعلام وموعد الإعلان الرسمي

يواصل أولياء أمور وطلاب الصف السادس الابتدائي بمحافظة الجيزةالصف السادس الابتدائي بمحافظة الجيزة، بحثهم المكثف على محرك البحث "جوجل" عن رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2025 للفصل الدراسي الثاني، في انتظار إعلانها الرسمي من قبل مديرية التربية والتعليم، ويرصد الموجز التفاصيل.

إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2025

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أنها ستتيح نتيجة الصف السادس الابتدائي 2025 عبر موقعها الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، وستكون النتيجة متاحة أيضًا لصفوف النقل من المرحلة الابتدائية (الرابع، والخامس، والسادس) وكذلك للمرحلة الإعدادية (الأول والثاني الإعدادي).

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس بالجيزة

للاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني بمحافظة الجيزة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم أو بوابة النتائج الإلكترونية عبر الرابط [من هنا].



2. اختيار "نتائج الامتحانات".



3. تحديد "الصف السادس الابتدائي".



4. إدخال البيانات المطلوبة: رقم الجلوس والرقم القومي.



5. الضغط على "عرض النتيجة".



6. ستظهر نتيجة الطالب متضمنة درجات جميع المواد والمجموع الكلي.

توزيع درجات الصف السادس الابتدائي 2025

للتعرف على آلية تقييم الطلاب، إليكم توزيع درجات المواد الأساسية للصف السادس الابتدائي:

اللغة العربية: 80 درجة

الرياضيات: 60 درجة

اللغة الإنجليزية: 60 درجة

العلوم: 40 درجة

الدراسات الاجتماعية: 40 درجة

موعد إعلان النتيجة الرسمي

صرّح مصدر مسؤول في مديرية التعليم بالجيزة أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات تتم بشكل يومي داخل الكنترولات، حيث شددت المديرية على ضرورة الانتهاء من رصد درجات أعمال السنة بدقة، لضمان سرعة إعلان النتائج دون تأخير، ومن المقرر أن تُعلن النتائج في المدارس مباشرة، دون الحاجة لاعتماد رسمي من الوزارة أو المحافظ.

مدارس بدأت في إعلان نتائج النقل

بالفعل بدأت بعض المدارس في محافظة الجيزة في إعلان نتائج الترم الثاني للصفين الأول والثاني الابتدائي، مما يشير إلى اقتراب إعلان باقي النتائج، بما في ذلك الصف السادس الابتدائي.

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