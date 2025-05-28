رسميًا.. الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 عبر موقع وزارة التعليم

وزارة التعليم تُعلن عن تفعيل رابط أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي..أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، عن إتاحة أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2025، وكافة البيانات المتعلقة باللجان والمدارس التي سيؤدي فيها الطلاب الامتحانات، وذلك اعتبارًا من صباح الأربعاء الموافق 28 مايو 2025، ويرصد الموجز طرق الاستعلام عن رقم الجلوس.

تأتي هذه الخطوة في إطار الاستعدادات المكثفة لانطلاق امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024 - 2025، والمقرر بدايتها رسميًا يوم الأحد 15 يونيو 2025.

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 عبر الحساب المدرسي الموحد

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن رقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، باستخدام الحساب المدرسي الموحد عبر الرابط التالي:

https://moe-register.emis.gov.eg

وأكدت الوزارة أن تسليم خطابات الندب الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين سيتم يوم الاثنين 2 يونيو 2025، على أن يتم استقبال اعتذارات المكلفين بالمراقبة بعد إجازة عيد الأضحى، وذلك في أيام 10 و11 و12 يونيو، ووفقًا للوائح الرسمية.

زيادة أعداد الطلاب في الثانوية العامة 2025

تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ نحو 805 آلاف طالب وطالبة، بزيادة تُقدّر بحوالي 75 ألفًا عن العام الماضي، الذي بلغ عدد طلابه 729,835.

توزيع درجات الثانوية العامة 2025

أعلنت الوزارة عن تفاصيل توزيع الدرجات لكافة الشعب:

شعبة علمي علوم: المجموع الكلي 320 درجة، موزعة على اللغة العربية (80 درجة)، اللغة الأجنبية الأولى (60)، الأحياء (60)، الفيزياء (60)، الكيمياء (60).

شعبة علمي رياضة: المجموع الكلي 320 درجة أيضًا، موزعة على اللغة العربية (80)، اللغة الأجنبية الأولى (60)، الرياضيات (60)، الكيمياء (60)، الفيزياء (60).

الشعبة الأدبية: مجموع 320 درجة، موزعة على اللغة العربية (80)، اللغة الأجنبية الأولى (60)، التاريخ (60)، الجغرافيا (60)، الإحصاء (60).



المواد الدراسية الأساسية والثانوية

يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحانات في المواد الأساسية التالية:

علمي علوم: الأحياء، الكيمياء، الفيزياء.

علمي رياضة: الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء.

أدبي: التاريخ، الجغرافيا، الإحصاء.



وتشمل المواد غير المضافة للمجموع: اللغة الأجنبية الثانية، التربية الوطنية، التربية الرياضية.

جداول امتحانات الثانوية العامة 2025 (نظام جديد)

تم الإعلان عن جداول الامتحانات لكل شعبة وفقًا للنظام الجديد:

جدول شعبة علمي علوم:

15 يونيو: تربية دينية ووطنية

17 يونيو: لغة أجنبية ثانية

22 يونيو: لغة عربية

26 يونيو: فيزياء

29 يونيو: لغة أجنبية أولى

3 يوليو: كيمياء

10 يوليو: أحياء



جدول شعبة علمي رياضة:

بالإضافة إلى مواد علمي علوم، تشمل:

6 يوليو: رياضيات بحتة

10 يوليو: رياضيات تطبيقية



جدول الشعبة الأدبية:

26 يونيو: تاريخ

3 يوليو: جغرافيا

10 يوليو: إحصاء



الحصول على رقم الجلوس من المدرسة

إلى جانب إمكانية الاستعلام الإلكتروني، يمكن للطلاب أيضًا الحصول على أرقام الجلوس من المدارس المقيدين بها، حيث ترسل الوزارة نسخًا ورقية للمدارس لتوزيعها على الطلاب.

نصائح للطلاب: تأكد من مراجعة الجدول الخاص بك بدقة، وحضور الامتحانات في المدرسة واللجنة المخصصة لك كما هو موضح في بيانات رقم الجلوس، وابدأ المراجعة النهائية مع جدول زمني منظم يتماشى مع ترتيب المواد.

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