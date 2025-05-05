مواصفات أسئلة ورقة امتحان الثانوية العامة 2025 للنظامين القديم والجديد

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن مواصفات ورقة امتحان الثانوية العامة 2025، مع اقتراب موعد الامتحانات التي ستبدأ في 15 يونيو 2025.

حيث تتركز الأسئلة في ورقة امتحانات الثانوية العامة، على نمط حديث يجمع بين الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية، مما يتطلب من الطلاب فهمًا معمقًا والتدريب المستمر للتعامل مع هذا النمط المميز والأساس في التقييم النهائي.

ورقة امتحانات الثانوية العامة 2025

ويقدم الموجز مجموعة من الخدمات لطلاب الثانوية العامة على مدار اليوم، وفيما يلي نرصد مواصفات ورقة امتحانات الثانوية العامة 2025 بجميع المواد.

امتحانات الثانوية العامة 2025

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2025، وعدد الأسئلة المقالية والاختيار من المتعدد وتوزيع الدرجات للنظامين القديم والجديد، للعام الدراسي الحالي 24-2025

موعد امتحانات الثانوية العامة

وأكدت وزارة التعليم، أن امتحانات الثانوية العامة، تبدأ يوم السبت 14 يونيو 2025، على أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني يوم السبت 16 أغسطس 2025.

وأوضحت أن الامتحانات سوف تشمل توزيع دقيق لعدد الأسئلة وطبيعتها في كل مادة، بما يحقق التوازن في قياس المهارات المختلفة لدى الطلاب، من تحليل وفهم وتطبيق واستيعاب.

عدد أسئلة الثانوية العامة وتوزيع الدرجات

وجاءت عدد أسئلة الثانوية العامة، المقالية والاختيار من المتعدد، في جميع المواد كما يلي:

مادة اللغة العربية «النظامين»

يتضمن الامتحان 55 سؤالًا.

4 أسئلة مقالية.

51 سؤالًا من نوع الاختيار من متعدد.

إجمالي درجة اللغة العربية 80 درجة.

70 درجة للاختيار من متعدد.

10 درجات للأسئلة المقالية.

مادة اللغة الأجنبية الأولى نظام جديد

يتضمن الامتحان 42 سؤالًا.

3 أسئلة مقالية.

39 سؤال اختيار من متعدد.

الدرجة الكلية للغة الأجنبية الأولى 60 درجة.

51 درجة للاختيار من متعدد.

9 درجات للأسئلة المقالية.

مادة اللغة الأجنبية الأولى نظام قديم

يتضمن الامتحان 37 سؤالًا.

3 أسئلة مقالية.

34 سؤال اختيار من متعدد.

الدرجة النهائية للغة الأجنبية الأولى 50 درجة.

41 درجة للاختيار من متعدد.

9 درجات للأسئلة المقالية.

مادة اللغة الأجنبية الثانية (نظام قديم)

يتضمن الامتحان 31 سؤالًا، (2 سؤال مقالي.

29 سؤال اختيار من متعدد).

الدرجة النهائية للغة الأجنبية الثانية 40 درجة.

34 درجة للاختيار من متعدد، 6 درجات للأسئلة المقالية.

مادة التاريخ

يتضمن الامتحان 46 سؤالًا، (2 سؤال مقالي، 44 اختيار من متعدد).

الدرجة الكلية لمادة التاريخ 60 درجة.

56 درجة للاختيار من متعدد، 4 درجات للأسئلة المقالية.

مادة الجغرافيا

يتضمن امتحان الجغرافيا 46 سؤالًا، (2 سؤال مقالي، 44 سؤال اختيار من متعدد).

الدرجة النهائية للجغرافيا 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد.

4 درجات للأسئلة المقالية.

مادة للفلسفة والمنطق (نظام قديم)

يتضمن الامتحان 46 سؤالًا، (2 سؤال مقالي، 44 سؤال اختيار من متعدد).

الدرجة الكلية للفلسفة والمنطق 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد.

4 درجات للأسئلة المقالية.

مادة علم النفس والاجتماع (نظام قديم)

الامتحان يتضمن 46 سؤالًا، (2 سؤال مقالي، 44 سؤال اختيار من متعدد).

الدرجة النهائية لمادة علم النفس والاجتماع 60 درجة.

56 درجة للاختيار من متعدد، 4 درجات للأسئلة المقالية.

مادة الكيمياء

الامتحان يتضمن 46 سؤالًا، (2 سؤال مقالي، 44 اختيار من متعدد).

الدرجة الكلية 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد.

4 درجات للأسئلة المقالية.

مادة الفيزياء

الامتحان يتضمن 46 سؤالًا، (2 سؤال مقالي، 44 اختيار من متعدد).

الدرجة الكلية 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد.

4 درجات للأسئلة المقالية.

مادة الأحياء

الامتحان يتضمن 46 سؤالًا، (2 سؤال مقالي، 44 اختيار من متعدد).

الدرجة النهائية لمادة الأحياء 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد.

4 درجات للأسئلة المقالية.

امتحان مادة الجيولوجيا (نظام قديم)

الامتحان يشمل 46 سؤالًا، (2 سؤال مقالي، 44 اختيار من متعدد).

الدرجة النهائية 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد.

4 درجات للأسئلة المقالية.

مادة الجبر والهندسة الفراغية (نظام قديم)

الامتحان يتكون من 20 سؤالًا، (2 سؤال مقالي، 18 اختيار من متعدد).

الدرجة النهائية مادة الجبر والهندسة 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد.

4 درجات للأسئلة المقالية.

مادة التفاضل والتكامل (نظام قديم)

الامتحان يتضمن 20 سؤالًا، (2 سؤال مقالي، 18 اختيار من متعدد).

الدرجة النهائية لمادة التفاضل والتكامل 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد.

4 درجات للأسئلة المقالية.

مادة الاستاتيكا (نظام قديم)

امتحان الاستاتيكا يتكون من 20 سؤالًا، (2 سؤال مقالي، 18 اختيار من متعدد).

الدرجة النهائية للاستاتيكا 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد، 4 درجات للأسئلة المقالية.

مادة الديناميكا (نظام قديم)

الامتحان يتضمن 20 سؤالًا، (2 سؤال مقالي، 18 اختيار من متعدد).

الدرجة النهائية للديناميكا 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد، 4 درجات للأسئلة المقالية.

مادة الرياضيات التطبيقية

الامتحان يتضمن 20 سؤالًا، (2 سؤال مقالي، 18 اختيار من متعدد).

الدرجة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية 30 درجة.

26 درجة للاختيار من متعدد، 4 درجات للأسئلة المقالية.

مادة الرياضيات البحتة

الامتحان يتضمن 20 سؤالًا، (2 سؤال مقالي، 18 اختيار من متعدد).

الدرجة النهائية للرياضيات البحتة 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد.

4 درجات للأسئلة المقالية.

مادة الإحصاء

الامتحان يتضمن على 35 سؤالًا، (2 سؤال مقالي، 33 اختيار من متعدد).

الدرجة النهائية 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد، 4 درجات للأسئلة المقالية.

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