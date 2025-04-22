تستحوذت امتحانات الثانوية العامة، على تفكير طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء أمورهم، ولذا لا تنقطع عمليات بحث الالاف عن الموعد الرسمي لإجراء امتحانات الثانوية العامة، بالإضافة لمعرفة جدول الامتحانات ومواصفاتها

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2025 وفقًا للنظامين الجديد والقديم، تعتمد بشكل كبير على نظام التقييم القائم على الفهم والاستيعاب.

يحرص “الموجز"، على متابعة ملف التعليم بشكل كامل وخاصة الثانوية العامة، حيث اعتمد الوزير محمد عبد اللطيف الجدول الرسمي للامتحانات لجميع الشعب في 11 مارس 2025.

امتحانات الثانوية العامة

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة 2025 ، من المقرر أن تبدأ يوم الأحد 15 يونيو وتستمر حتى الخميس 10 يوليو 2025.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي علوم نظام جديد

من المقرر أن يبدأ موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2025 وفقا لما حددته ووارة التربية والتعليم كالتالي:

الأحد 15 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو اللغة العربية

الخميس 26 يونيو الفيزياء

الأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو الكيمياء

الخميس 10 يوليو الأحياء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 الشعبة الأدبية نظام قديم

الأحد 15 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو الاقتصاد والإحصاء

الأحد 22 يونيو اللغة العربية

الثلاثاء 24 يونيو اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 26 يونيو التاريخ

الأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو الجغرافيا

الأحد 6 يوليو علم النفس والاجتماع

الخميس 10 يوليو الفلسفة والمنطق

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 الشعبة العلمية علمي رياضة

الأحد 15 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو اللغة العربية

الخميس 26 يونيو الفيزياء

الأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو الكيمياء

الأحد 6 يوليو الرياضيات البحتة

الخميس 10 يوليو الرياضيات التطبيقية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لمدارس المتفوقين

بالنسبة لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، تبدأ امتحاناتهم يوم الأحد 15 يونيو بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، يليها اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات في اللغة العربية ومادة مقاييس المفاهيم للغة العربية يوم الخميس 19 يونيو.

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