توزيع درجات وعدد مواد امتحانات الثانوية العامة 2025 وفق النظام الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توزيع درجات المواد الدراسية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2025، بما يتوافق مع نظام التعليم الحديث القائم على الفهم والمهارات، ويهدف إلى تعزيز العدالة بين الطلاب وتقييمهم بطريقة أكثر واقعية.

ويعرض لكم الموجز توزيع درجات وعدد المواد بامتحانات الثانوية العامة 2025.

عدد المواد وتوزيع الدرجات لكل شعبة

1. شعبة علمي علوم:

اللغة العربية: 80 درجة

اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة

الأحياء: 60 درجة

الكيمياء: 60 درجة

الفيزياء: 60 درجة

المجموع الكلي: 320 درجة

2. شعبة علمي رياضة:

اللغة العربية: 80 درجة

اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة

الرياضيات التطبيقية والرياضيات البحتة: 60 درجة

الكيمياء: 60 درجة

الفيزياء: 60 درجة

المجموع الكلي: 320 درجة

3. الشعبة الأدبية:

اللغة العربية: 80 درجة

اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة

التاريخ: 60 درجة

الجغرافيا: 60 درجة

علم النفس أو الفلسفة: 60 درجة

المجموع الكلي: 320 درجة

المواد غير المضافة للمجموع

التربية الدينية: 40 درجة

اللغة الأجنبية الثانية: 40 درجة

التربية الوطنية: 10 درجات

التربية الرياضية (للمدارس الرياضية): 10 درجات

وهذه المواد لا تُضاف إلى المجموع الكلي، لكنها ضرورية للنجاح في امتحانات الثانوية العامة، حيث يجب اجتيازها بنجاح حتى يُعتبر الطالب ناجحًا.

أهمية فهم توزيع الدرجات وتأثيره على التنسيق الجامعي

فهم الطالب وأسرته لتوزيع درجات المواد يُعد أمرًا محوريًا في تحديد أولويات المذاكرة والاستعداد للامتحانات، كما أن التركيز على المواد الأعلى في الدرجات يساعد على تحسين المجموع الكلي المؤثر في التنسيق الجامعي، ويُعد ذلك عاملًا حاسمًا في دخول الكليات المختلفة، خاصة في ظل اشتداد المنافسة على كليات القمة مثل الطب والهندسة والإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية، حيث يحدد كل نصف درجة أحيانًا مصير الطالب الجامعي.

ملاحظات عامة

النجاح في كل مادة يتطلب الحصول على 50% من الدرجة الكاملة على الأقل.

الامتحانات ستُعقد بنظام البابل شيت مع أسئلة اختيار من متعدد، مع استمرار الإجراءات الأمنية والتأمينية المشددة لمنع الغش.

يُنصح الطلاب بالتركيز على المواد الأساسية للمجموع، دون إغفال المواد غير المضافة.

ويعكس هذا التوزيع الجديد للدرجات حرص الوزارة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وتمكينهم من اختيار المسار المناسب لهم، سواء العلمي أو الأدبي، وفقًا لقدراتهم ومهاراتهم.

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