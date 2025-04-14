مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 وإجازة نهاية العام في المدارس المصرية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر مواعيد امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2024/2025، التي تعد من الأمور المهمة التي ينتظرها الطلاب وأسرهم، وتأتي هذه المواعيد في إطار الخطة الزمنية المعتمدة من قبل الوزارة لضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم، حيث تم تحديد مواعيد دقيقة لامتحانات صفوف النقل والشهادات العامة، كما تم تحديد مواعيد إجازة نهاية العام التي تتيح للطلاب فرصة للراحة بعد فترة الامتحانات المكثفة.

ويقدم لكم الموجز موعد امتحانات الترم الثاني 2025 ومتى تبدأ إجازة نهاية العام؟.

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025:

أعلنت الوزارة أن امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2024/2025 ستبدأ في أوقات محددة كما يلي:

الصفوف الابتدائية (من الصف الأول حتى الثاني الابتدائي):

سيتم التقييم في المرحلة الأولى من الأحد 11 مايو حتى الخميس 15 مايو 2025.

بينما المرحلة الثانية ستكون من الأحد 18 مايو حتى الخميس 22 مايو 2025.

الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي:

ستبدأ الامتحانات الرسمية يوم السبت 24 مايو 2025، وستستمر حتى الخميس 29 مايو 2025.

الشهادة الإعدادية:

من المتوقع أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم السبت 31 مايو 2025، وتنتهي يوم الأربعاء 4 يونيو 2025.

الدبلومات الفنية:

الامتحانات ستبدأ يوم السبت 31 مايو 2025.

الثانوية العامة:

ستبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 14 يونيو 2025، حيث ستستمر الامتحانات حتى منتصف يوليو.

متى تبدأ إجازة نهاية العام؟

بمجرد الانتهاء من الامتحانات، تبدأ إجازة نهاية العام لجميع الطلاب في كافة المراحل الدراسية ،وفيما يلي المواعيد الرسمية للإجازات:

صفوف النقل (من الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي): تبدأ إجازة نهاية العام من يوم السبت 30 مايو 2025.

الشهادة الإعدادية: يبدأ الطلاب إجازتهم من الخميس 5 يونيو 2025.

الثانوية العامة: تبدأ الإجازة بعد الانتهاء من الامتحانات يوم 10 يوليو 2025.

خريطة العام الدراسي 2024/2025:

تبدأ الدراسة في الترم الثاني يوم السبت 8 فبراير 2025، وتنتهي في الخميس 5 يونيو 2025، حيث يتضمن العام الدراسي 97 يومًا من الدراسة الفعلية بعد استبعاد أيام الإجازات الرسمية والجمعة.

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