مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025.. أسئلة متنوعة

مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسميًا عن مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، وذلك ضمن استعدادات الوزارة لضبط جودة التقييم وضمان عدالة الامتحانات، مع التركيز على تطوير نظام التقييم ليقيس مستويات الفهم والاستيعاب والتحليل، وليس مجرد الحفظ والتلقين.

مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025

ويعرض لكم الموجز مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025.

ووفقًا للمواصفات الجديدة، ستجمع الامتحانات بين أسئلة "الاختيار من متعدد" (بابل شيت) وأسئلة "مقالية قصيرة" في عدد من المواد، مع التأكيد على أن الإجابة عن الأسئلة المقالية ستتم في ورقة منفصلة بخط الطالب، وتُصحح يدويًا من قبل معلمين متخصصين.

مواصفات الأسئلة بالشعبتين العلمية والأدبية

في الشعبة العلمية، تتضمن مادة اللغة العربية 55 سؤالًا، منها 4 مقالية و51 اختيار من متعدد، بينما تحتوي مادة الفيزياء على 46 سؤالًا بينها سؤالان مقاليان، وكذلك، تشمل الأحياء 46 سؤالًا منها 3 مقالية. وبالنسبة لمادتي الرياضيات البحتة والتطبيقية، فيتضمن كل منهما 20 سؤالًا بنظام الدرجتين والدرجة الواحدة.

أما في الشعبة الأدبية، فتتضمن مادة الجغرافيا 42 سؤالًا (منها 3 مقالية)، والتاريخ 46 سؤالًا، والإحصاء 35 سؤالًا بينها سؤالان مقاليان.

هدف الوزارة من تعديل المواصفات

تهدف الوزارة من هذا التغيير إلى تحفيز الطلاب على الفهم النقدي والتفكير التحليلي، وليس مجرد استرجاع المعلومات، كما يأتي في إطار تطوير منظومة التعليم وتطبيق نظام التقييم العادل والشفاف الذي يحقق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

أدوات مساعدة للطلاب

أتاحت وزارة التربية والتعليم عددًا من النماذج الاسترشادية عبر منصاتها الإلكترونية، فضلًا عن دروس مراجعة عبر قناة "مدرستنا 3"، لتدريب الطلاب على شكل الأسئلة وتوزيع الدرجات، مما يساعد على تقليل التوتر وتحسين الأداء في الامتحان الفعلي.

أهمية التحول إلى نظام التقييم الجديد

يُعد التوجه نحو نظام التقييم الجديد في امتحانات الثانوية العامة 2025 خطوة هامة نحو تحسين جودة التعليم في مصر، فبدلاً من الاعتماد على الحفظ الميكانيكي للمعلومات، يهدف النظام الجديد إلى تشجيع التفكير النقدي والإبداعي، مما يساعد في تنمية مهارات الطلاب بشكل شامل ،وهذا التغيير يعكس أيضًا حرص وزارة التربية والتعليم على إعداد جيل قادر على التفكير التحليلي وحل المشكلات، وهي مهارات مهمة في عالم سريع التغير.

كما يُساعد الطلاب على الاستعداد بشكل أفضل للمرحلة الجامعية وسوق العمل، حيث أن مهارات التفكير النقدي والتحليل أصبحت من المتطلبات الأساسية في العديد من التخصصات، ومن خلال هذا النظام، سيتمكن الطلاب من تقديم إجابات مبنية على فهمهم العميق للمحتوى الدراسي، وهو ما يشجع على تعزيز الثقافة العلمية والفكر المستقل.

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