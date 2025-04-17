جدول امتحانات أبريل 2025 للصفين الأول والثاني الثانوي.. (تفاصيل)

جدول امتحانات أبريل 2025 للصفين الأول والثاني الثانوي .. في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تطوير منظومة التعليم في مصر وتعزيز عملية التقييم المستمر للطلاب، تم الإعلان عن جدول امتحانات شهر أبريل 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

ويأتي جدول امتحانات أبريل 2025 للصفين الأول والثاني الثانوي كجزء من استراتيجية الوزارة لمتابعة مستوى التحصيل الدراسي للطلاب بشكل دوري خلال الفصل الدراسي الثاني، بما يساهم في رفع كفاءة التعلم وتحديد مدى استيعاب الطلاب للمناهج المقررة.

جدول امتحانات أبريل 2025 للصفين الأول والثاني الثانوي

ويعرض لكم الموجز جدول امتحانات شهر أبريل 2025 للصفين الأول والثاني الثانوي.

جدول امتحانات أبريل 2025 للصفين الأول والثاني الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الجدول التفصيلي لامتحانات شهر أبريل 2025 للصف الأول الثانوي، والتي ستُعقد خلال الفترة من 27 أبريل وحتى 4 مايو، وفق التوزيع التالي:

الأحد 27 أبريل 2025:

اللغة العربية

التربية الدينية

الإثنين 28 أبريل 2025:

اللغة الأجنبية الأولى

التاريخ

الثلاثاء 29 أبريل 2025:

الرياضيات

الأربعاء 30 أبريل 2025:

الفلسفة والمنطق

اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 4 مايو 2025:

العلوم المتكاملة

التربية الوطنية

جدول امتحانات أبريل 2025 للصفين الأول والثاني الثانوي

أما جدول الصف الثاني الثانوي، فقد تم تقسيمه حسب الشعبتين العلمي والأدبي، على النحو التالي:

الأحد 27 أبريل 2025 (العلمي والأدبي):

اللغة العربية

التربية الدينية

الإثنين 28 أبريل 2025:

الشعبة العلمية: اللغة الأجنبية الأولى، الأحياء

الشعبة الأدبية: اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ

الثلاثاء 29 أبريل 2025:

الشعبة العلمية: الرياضيات البحتة والتطبيقية

الشعبة الأدبية: الرياضيات

الأربعاء 30 أبريل 2025:

الشعبة العلمية: الفيزياء، اللغة الأجنبية الثانية

الشعبة الأدبية: علم النفس، اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 4 مايو 2025:

الشعبة العلمية: الكيمياء، التربية الوطنية

الشعبة الأدبية: الجغرافيا، التربية الوطنية

نظام أداء الامتحانات الشهرية

تُجرى الامتحانات داخل الفصول الدراسية خلال اليوم الدراسي العادي، بإشراف إدارات المدارس، دون الحاجة إلى لجان مركزية، حيث تعتبر هذه الامتحانات تقييمات قصيرة وليست امتحانات فصلية نهائية.

المناهج التي تشملها امتحانات أبريل

تشمل الامتحانات الموضوعات التي تم تدريسها خلال الفترة من الأسبوع الخامس حتى الأسبوع الحادي عشر من الفصل الدراسي الثاني. وتشمل مواد مثل:

اللغة العربية

اللغة الإنجليزية

الرياضيات

الكيمياء

الفيزياء

الأحياء

الجغرافيا

التاريخ

هل تحتسب درجات الامتحانات الشهرية؟

لا تُحتسب درجات امتحانات أبريل ضمن المجموع النهائي، لكنها تُعتبر جزءًا من التقييم المستمر وتُؤخذ في الاعتبار عند تقييم أداء الطالب خلال العام الدراسي.

تنظيم المدارس وجدولة الامتحانات

تم توجيه المدارس بالإعلان عن جدول الامتحانات التفصيلي لكل صف على حدة، وتحديد مواعيد المواد بما يتناسب مع الجدول الدراسي، مع التأكيد على إخطار الطلاب وأولياء الأمور مسبقًا.

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