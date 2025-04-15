تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2025.. التعليم تصدر توجيهات جديدة

تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2025.. مع اقتراب موعد امتحانات نهاية العام لطلاب التعليم الفني، تبدأ الاستعدادات داخل المدارس في كافة المحافظات، وتتصاعد أهمية الخطوات التنظيمية لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة ودقة.

وفي هذا الإطار، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مجموعة من التوجيهات الرسمية والهامة، والتي تستهدف تنظيم عملية تسجيل استمارات التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2025، وتشمل التوجيهات خطوات تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2025 الإلكتروني، والمستندات المطلوبة، والضوابط التي يجب الالتزام بها من قِبل الطلاب وأولياء الأمور، لتفادي أي مشكلات قد تؤثر على أحقية الطالب في دخول الامتحان.

تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2025

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة عن تسجيل استمارات التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2025.

خطوات تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2025

الدخول إلى الموقع وتسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني المدرسي (هنا).

إدخال البيانات الشخصية للطالب بدقة.

مراجعة جميع الخانات قبل إرسال النموذج.

طباعة الاستمارة بالألوان بعد مراجعتها من مكتب شئون الطلبة.

الأوراق المطلوبة لتقديم استمارة تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2025

5 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء، مدون أسفلها اسم الطالب رباعي.

شهادة ميلاد إلكترونية حديثة.

إيصال سداد المصروفات من البريد المصري.

إيصال رسوم الامتحان بقيمة 208 جنيهات.

حافظة بلاستيكية شفافة لحفظ المستندات.

صورة بطاقة ولي الأمر مدون عليها رقم الهاتف.

توريد رسوم الخامات وطوابع دعم المشروعات إلى سكرتير المدرسة.

وشددت الوزارة على ضرورة مراجعة البيانات قبل طباعة الاستمارة، والتأكد من صحتها، وتوقيع الطالب وولي الأمر على الإقرار المرفق بها.

بعد التوقيع والمراجعة، تُسلم الاستمارة لمدرس الفصل الذي يراجعها بدوره ويوقع عليها، ثم تُعتمد بختم الشعار من مدير المدرسة وتُسلم إلى مكتب شئون الطلبة.

أهمية الالتزام بالتعليمات وضمان أحقية دخول الامتحان

تحذر وزارة التربية والتعليم الطلاب من التهاون في تسجيل الاستمارة أو التأخر في تسليمها، حيث يُعد التسجيل الإلكتروني وإرفاق المستندات المطلوبة شرطًا أساسيًا لدخول امتحانات نهاية العام، وأي أخطاء في البيانات أو نقص في الأوراق قد تؤدي إلى حرمان الطالب من دخول الامتحان أو تأخير اعتماده، ما يؤثر بشكل مباشر على مستقبله التعليمي، ولذلك، تُشدد الوزارة على ضرورة متابعة كل طالب مع مدرسته والتأكد من مطابقة البيانات الشخصية، لضمان استيفاء كافة الشروط في الموعد المحدد دون تأخير.

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