وسط التهديدات الإيرانية.. حقيقة هروب نتنياهو وإجلاء عائلته بطائرته الخاصة جناح صهيون

أثارت مغادرة الطائرة الرسمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته موجة من الجدل والتكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل كثيرون عما إذا كان نتنياهو قد غادر البلاد هربًا، أو تم إجلاؤه في ظل التهديدات الإيرانية المتصاعدة بشن هجوم على إسرائيل، ويستعرض الموجز التفاصيل.

لكن صحيفة Times of Israel أوضحت أن الطائرة المعروفة باسم "جناح صهيون" والتي صُنعت خصيصًا لرئيس الوزراء ولم تُستخدم رسميًا من قبل، أقلعت بالفعل من قاعدة "نيفاتيم" الجوية جنوبي البلاد، لكنها لم تكن تقل نتنياهو، بل جرى نقلها احترازيًا إلى موقع آمن خشية استهدافها في أي تصعيد عسكري مرتقب.

مصادر تنفي هروب نتنياهو وإجلاء عائلته

كما نفت مصادر أمنية وتقارير إعلامية مطلعة مغادرة نتنياهو إسرائيل أو تفعيله لأي خطة هروب، وأكدت أن الفيديو المتداول له وهو "يركض هاربًا" يعود إلى عام 2021 وتم تداوله خارج سياقه الحقيقي. في المقابل، ترجح أغلب التقديرات بقاءه داخل البلاد، غالبًا في القدس، حيث يدير غرفة العمليات ويتابع التطورات الأمنية من مركز القيادة.

تصعيد ايراني علي اسرائيل

وتأتي هذه الإجراءات وسط تصعيد ميداني خطير، إذ أعلن جيش الاحتلال مساء السبت أن إيران أطلقت عشرات الطائرات المسيرة من أراضيها باتجاه إسرائيل، فيما قال المتحدث باسم الجيش، دانييل هاغاري، في مؤتمر متلفز بعد الساعة 11 مساءً: "نحن نراقب التهديد في المجال الجوي، وهو تهديد سيستغرق عدة ساعات للوصول... ونعمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة وشركائنا في المنطقة لاعتراضه".

من جهته، أكد وزير الدفاع يوآف غالانت أن إسرائيل "تتابع عن كثب"معلنًا رفع مستوى التأهب الأمني إلى الدرجة القصوى، وفرض قيود على التجمعات العامة والأنشطة التعليمية في جميع أنحاء البلاد.

كما قررت المملكة الأردنية إغلاق مجالها الجوي أمام كافة الطائرات القادمة والمغادرة والعبور (الترانزيت)، بدءًا من الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي، ضمن إجراءات احترازية مرتبطة بالتوتر الإقليمي.

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