مسؤول إسرائيلي:ترامب شارك في عملية تضليل طهران قبيل الهجوم على المنشآت النووية

تنسيق أمريكي إسرائيلي بين ترامب ونتنياهو لتمويه إيران بشأن الهجوم.. كشف مسؤول إسرائيلي رفيع لصحيفة تايمز أوف إسرائيل أن الولايات المتحدة وإسرائيل نفذتا حملة تضليل استراتيجية قبيل الضربات الجوية الأخيرة التي شنتها تل أبيب ضد المنشآت النووية الإيرانية، بهدف إيهام طهران بأن الهجوم ليس وشيكًا ويستعرض الموجز التفاصيل.

وأوضح المسؤول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان على علم كامل بالعملية العسكرية منذ يوم الإثنين الماضي، وأنه لعب دورًا في حملة التضليل، مؤكدًا أن التسريبات الإعلامية حول محادثة بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم تكن دقيقة.

ترامب لم يعارض الضربة.. بل دعم الخطة

وأشار المصدر إلى أن ما تردد عن طلب ترامب من نتنياهو سحب الهجوم من جدول الأعمال لا يعكس الواقع، بل كانت الإدارة الأمريكية على دراية كاملة بالتحضيرات النهائية للهجوم، ولم تعارض تنفيذ الضربة.

هذا التوضيح يأتي في ظل تقارير متزايدة عن تورط واشنطن بشكل غير مباشر في التصعيد الإسرائيلي ضد إيران، في خطوة تعكس تحولًا جديدًا في تعامل الولايات المتحدة مع الملف النووي الإيراني بعد فترة من التهدئة النسبية.

فايننشال تايمز: القرار اتُخذ منذ الإثنين

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مصدر مطلع أن إسرائيل قررت بدء التحضيرات النهائية للهجوم على إيران منذ الإثنين الماضي، وهو ما يتوافق مع تصريحات المسؤول الإسرائيلي عن التنسيق الأمريكي الإسرائيلي المسبق.

سقوط قتلى ومصابين في طهران وتبريز

ذكرت وسائل إعلام إيرانية اليوم الجمعة أن 8 أشخاص لقوا مصرعهم في مدينة تبريز نتيجة الغارات الإسرائيلية، فيما أعلنت وكالة أنباء "فارس" عن مقتل 78 شخصًا وإصابة 329 آخرين في الهجمات التي استهدفت مناطق سكنية في محافظة طهران.

عملية "الأسد الصاعد": ضربات جوية وإعلان حالة طوارئ

في الساعات الأولى من صباح الجمعة، شنت القوات الجوية الإسرائيلية هجومًا واسع النطاق على أهداف داخل الأراضي الإيرانية تحت مسمى "عملية الأسد الصاعد"، التي تهدف – بحسب ما أعلنته تل أبيب – إلى "إزالة التهديد النووي الإيراني".

وأعقب الهجوم إعلان حالة الطوارئ داخل إسرائيل، وسط استعدادات أمنية مشددة لاحتمال وقوع رد إيراني واسع النطاق.

سياق إقليمي حساس وتصعيد متسارع

يأتي هذا التصعيد العسكري في وقت بالغ الحساسية، وسط مخاوف دولية من تفجر مواجهة إقليمية أوسع تشمل أطرافًا كبرى مثل روسيا والصين، التي سبق أن حذرت من تجاوز "الخطوط الحمراء" في الملف النووي الإيراني.

كما أثار الهجوم ردود فعل قوية من عدة عواصم إقليمية ودولية، وسط مطالبات بضبط النفس والعودة إلى المسار الدبلوماسي لتجنب مزيد من التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

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