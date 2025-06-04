ترامب يكشف تفاصيل محادثته مع بوتين: روسيا تستعد لرد "عنيف" على الهجمات الأوكرانية

تصعيد جديد في الحرب الروسية الأوكرانية وتحذيرات أمريكية بشأن الملف النووي الإيراني.. كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم الأربعاء 4 يونيو 2025، عن فحوى مكالمة هاتفية مطولة جمعته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استمرت لأكثر من ساعة، وتناولت التطورات الميدانية الأخيرة في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى الملف النووي الإيراني، ويرصد الموجز تفاصيل أكثر.

بوتين يهدد برد قوي على الهجمات الأوكرانية

وقال ترامب، في تصريح لوسائل الإعلام الأمريكية، إنه أنهى للتو محادثة استغرقت قرابة ساعة و15 دقيقة مع الرئيس الروسي، مؤكداً أن بوتين بدا غاضباً من الهجمات الأوكرانية الأخيرة التي استهدفت مطارات روسية، وأكد عزمه الرد بـ"قوة شديدة".

وأوضح ترامب أن المحادثة شملت مناقشة "الهجوم على المطارات الروسية من طرف أوكرانيا، إلى جانب هجمات أخرى متبادلة بين الطرفين"، مشيراً إلى أن بوتين شدد على أن روسيا لن تلتزم الصمت أمام ما وصفه بـ"الاعتداءات المستفزة".

لا مؤشرات على السلام القريب

وعلى الرغم من وصف ترامب للمكالمة بـ"الجيدة"، إلا أنه استبعد أن تسفر عن تهدئة فورية بين الطرفين المتنازعين. وقال: "هذه المحادثة، رغم أهميتها، لن تؤدي إلى سلام قريب"، موضحاً أن الوضع لا يزال معقداً ومفتوحاً على جميع الاحتمالات.

الملف الإيراني يعود إلى الواجهة

إلى جانب التوترات الروسية الأوكرانية، تناولت المكالمة أيضاً تطورات الملف النووي الإيراني، وصرّح ترامب بأن "الوقت ينفد أمام إيران لاتخاذ قرار بشأن برنامجها النووي"، مشدداً على ضرورة التحرك العاجل لمنع طهران من امتلاك أسلحة نووية.

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق أنه أكد لبوتين أن السماح لإيران بتطوير سلاح نووي "أمر غير مقبول على الإطلاق"، كاشفاً أن هناك توافقاً بينه وبين الرئيس الروسي في هذا الصدد، وأشار إلى أن بوتين أبدى استعداداً للمشاركة في النقاشات مع طهران، بهدف الوصول إلى "حل سريع وحاسم".

تحذير من تأخر إيران في اتخاذ القرار

اختتم ترامب حديثه قائلاً: "إيران تتباطأ في اتخاذ القرار المصيري المتعلق ببرنامجها النووي، نحن بحاجة إلى رد واضح وسريع"، واعتبر أن التأخير الإيراني يشكل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي.

تصعيد محتمل في أكثر من جبهة

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متصاعداً، سواء على جبهة الحرب الروسية الأوكرانية أو بشأن الملف النووي الإيراني، ما ينذر بمزيد من التصعيد على الساحة الدولية، ويرى مراقبون أن الانخراط الأمريكي-الروسي في هذه الملفات الحساسة قد يحدد ملامح المرحلة المقبلة من الصراع العالمي.

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