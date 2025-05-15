عاجل..تصريحات نارية لـ ترامب بشأن رغبته في الاستيلاء على قطاع غـ ـزة

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبته في الاستيلاء على قطاع غـ ـزة، مشيرًا إلى أنه يرغب في تحويل القطاع إلى منطقة حرية، وينشر “الموجز” أبرز تصريحات ترامب التي أشعلت حالة من الجدل.

وأضاف ترامب خلال مشاركته بفعالية تجارية في قطر: "إذا لزم الأمر، أعتقد أنني سأكون فخورًا لو امتلكت الولايات المتحدة غـ ـزة، واستولت عليها، وجعلتها منطقة حرية".

ترامب: قطاع غـ ـزة أصبحت أرضًا للمـ ـوت والدمـ ـار

وأشار ترامب إلى أن قطاع غـ ـزة أصبحت أرضًا للمـ ـوت والدمـ ـار على مدار سنوات طويلة، قائلًا إن خطته للسيطرة على غـ ـزة تضمن بقاء الفلسطينيين في منازل آمنة، وتتطلب التعامل مع حركة حماس.

ترامب

وكرر دونالد ترامب أنه يمتلك أفكارًا بشأن غـ ـزة يعتقد أنها جيدة جدًا، مضيفًا: "أريد غـ ـزة منطقة حرية ولدي أفكار جيدة جدًا كي يعود الناس لمنازلهم.

ترامب: يوجد أي مبنى قائم تقريبًا في غـ ـزة

واستطرد ترامب: "لا يوجد أي مبنى قائم تقريبًا في غـ ـزة، ويعيش الناس تحت أنقاض المباني المنهارة، وهو أمر غير مقبول.. إنه مـ ـوت هائل"، وفقًا لتعبيره.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طرح مشروع تحويل غـ ـزة إلى منتجع سياحي عالمي لتصبح ريفيرا الشرق الأوسط، وهو ما لاقى تنديدًا عربيًا وعالميًا واسعًا.

ترامب: قطر سوف تستثمر 10 مليارات دولار في قاعدة العديد الجوية

من ناحية أخري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قطر سوف تستثمر 10 مليارات دولار في قاعدة العديد الجوية، أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

وقال ترامب: "قطر ستستثمر عشرة مليارات لدعم هذه القاعدة الضخمة في السنوات المقبلة".

وكان الرئيس الأمريكي يتحدث في ختام زيارته لقطر، التي تأتي ضمن جولة خليجية شملت أيضا السعودية قبيل التوجه إلى الإمارات.

وخصص ترامب قسمًا كبيرًا من كلمته للحديث عن قدرات الجيش الأمريكي، الذي قال إنه "الأقوى في العالم".

ترامب: الجيش الأمريكي عاد إلى أفضل أحواله

وقال ترامب: "الجيش الأمريكي عاد إلى أفضل أحواله"، متعهدًا بـ "رصد ميزانية للجيش هي الأضخم على الإطلاق".

وأضاف ترامب: "لدينا أقوى جيش في العالم، الجيش الأمريكي يجلب الفخر الدائم للشعب الأمريكي"، متوعدًا بتوجيه "ضربة قاضية لأعداء الولايات المتحدة".

ترامب

ترامب وقع قرارًا بإنشاء "القبة الذهبية" المضادة للصـ ـواريخ

كما أعلن ترامب أنه وقع قرارًا بإنشاء "القبة الذهبية" المضادة للصـ ـواريخ، لحماية الولايات المتحدة من الهـ ـجمات، على غرار القبة الحديدية التي تمتلكها إسرائـ ـيل.

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