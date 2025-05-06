حالة صدمة في إسرائيل بعد إعلان ترامب وقف الهجمات الأمريكية على الحوثيين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح مفاجىء،الثلاثاء، لدى إستقباله رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في المكتب البيضاوي إن الحوثيين قد أعلنوا إستسلامهم مطالبين الولايات المتحدة بوقف الغارات التي تستهدف مواقعهم، المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



ترامب : سنوقف هجماتنا ضد الحوثي

و أكد ترامب أن القصف الأمريكي سيتوقف فوراً.

وتابع ترامب "قال الحوثيون إنهم لم يعودوا يريدون القتال ببساطة لا يريدون القتال بعد الآن".

وأضاف أن الولايات المتحدة ستوقف قصف الحوثيين في اليمن بعد أن وافقت الحركة اليمنية المتحالفة مع إيران على التوقف عن تعطيل ممرات الشحن المهمة في الشرق الأوسط.



القناة 12 الإسرائيلية: القيادة في صدمة بعد إعلان ترامب وقف الهجمات على الحوثي دون مشاورة إسرائيل



من جهتها فقد أعلنت "القناة 12" الاسرائيلية، مساء الثلاثاء، إن إسرائيل مصدومة من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف شن ضربات على اليمن.

كما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن ترامب قد أعلن وقف "ضرباته" على اليمن ولم يقل إنه مستمر بحماية إسرائيل من ضرباتهم.

وأفادت بأن المستوى السياسي تفاجأ بكلام ترامب سواء فيما يتعلق باليمن أو فيما يتعلق بـ"الإعلان الكبير".

وأشارت إلى أن المستوى السياسي في حيرة من أمره الآن ويحاول فهم ما يعنيه الرئيس الأمريكي.

من جهته فقد صرح مسؤول إسرائيلي رفيع بأن أمريكا لم تخطر إسرائيل مسبقا بإعلان الهدنة مع "أنصار الله".

وأضاف أن تل أبيب لم تكن على علم بقرار ترامب بشأن "أنصار الله"، مؤكدا أن الرئيس الأميركي فاجأهم.

من جهتها فقد أكدت صحيفة "يسرائيل هيوم" إنه من المتوقع أن يصدر البيت الأبيض توضيحاً خلال الساعات المقبلة بشأن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين.

ولفتت الصحيفة إلى أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل مشمولة بالاتفاق الذي أعلنه ترامب.

وكانت إسرائيل قد شنت في الساعات الماضية هجمات مكثفة على عدة معاقل تخضع لسيطرة الحوثيين من بينها ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي وعدد من مصافي النفط ومحطات الطاقة، وذلك رداً على الهجمات التي شنها الحوثي على مطار بن جوريون .

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