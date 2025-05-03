عاجل.. جماعة الحوثي تستهدف إسرائيل بـ صـ ـاروخ باليستي وتصيب أهدافها بدقة

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية جديدة استهدفت هدفًا حيويًا لـ الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي في منطقة حيفا المحـ ـتلة باستخدام صـ ـاروخ باليستي فرط صوتي، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة في التقرير التالي.

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، اليوم السبت، إن "الصـ ـاروخ استهدفت هدفًا حيويًا للاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي في منطقة حيفا المحـ ـتلة، وأصاب هدفه بدقة مما أجبر ملايين المستوطنين على التوجه إلى الملاجئ".

تفاصيل العملية العسكرية التي شنتها جماعة الحوثي علي إسرائـ ـيل

وأضاف المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي أن العملية تأتي انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومقاومته، ورفضاً لجـ ـريمة الإبـ ـادة الجماعية التي يرتكبها الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي بحق المدنيين في قطاع غـ ـزة.

المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي

وجدد المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي التأكيد على استمرار العمليات العسكرية الإسنادية، ومواصلة فرض الحصار البحري على الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي من جهة البحرين الأحمر والعربي، حتى وقف العـ ـدوان بشكل كامل ورفع الحصار نهائياً عن غـ ـزة.

جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي يزعم اعتراض صاروخًا أطلق من اليمن

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي، إنه اعترض صـ ـاروخا أطلق من اليمن، مضيفًا أن اعتراض الصـ ـاروخ جاء عقب تفعيل صفارات الإنذار في عدد من المناطق في إسرائـ ـيل.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الجمعة، أنه اعترض خلال 12 ساعة صـ ـاروخين أطلقا من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائـ ـيلية، وتبنّت جماعة الحوثي الهـ ـجوم.

بينما قالت خدمة "نجمة داوود الحمراء" الصحية إن رجلًا أُصيب خلال توجهه إلى ملجأ حماية.

الجيش الأمريكي يشن غـ ـارات جوية علي جماعة الحوثي

من ناحية أخرى، تواصل الولايات المتحدة غـ ـاراتها الجوية على اليمن، إذ أفادت تقارير عربية، أمس، بأن الطيران الأمريكى قصف معسكرًا لتدريب جماعة الحوثي فى محافظة المحويت، غرب اليمن، كما استهدفت الغارات مواقع فى "عَصِر" و"هَمْدَان"، إضافة إلى مواقع فى جبل عطان غرب صنعاء.

وأطلقت الولايات المتحدة، منذ منتصف مارس الماضى، عملية عسكرية ضد الحوثيين فى اليمن لوقف هجماتهم على السفن فى البحر الأحمر وخليج عدن.

وكان الجيش الأمريكي قد شن ثلاث غـ ـارات جوية استهدفت شبكة الاتصالات في منطقة جبل الشماحي في مديرية بعدان بمحافظة إب اليمنيّة، بحسب ما أوردته قناة "المسيرة" اليمنية التّابعة لـ ميليشيا الحوثي.

واستهدف الجيش الأمريكي في 3 غـ ـارات جوية شبكة الاتصالات في منطقة جبل الشماحي في مديرية بعدان بمحافظة إب اليمنيّة، الأمر الذي أدي إلى سقوط عدد كبير من الإصابات والوفيات.

ومنذ اندلاع الحـ ـرب على قطاع غـ ـزة فى أكتوبر قبل الماضى، شنت جماعة الحوثي عشرات الهـ ـجمات ضد سفن فى البحر الأحمر يقولون إنها ذات صلة بإسرائـ ـيل.

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