أمريكا تشن 17 غـ ـارة جديدة على مواقع الحوثيين في اليمن

شنت أمريكا اليوم الخميس عدد من الغـ ـارات الجديدة علي معاقل الحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن وتحديدًا في محافظة صعدة شمالي البلاد، وذلك في قصـ ـف عنـ ـيف علي مواقع جديدة تابعة لـ الحوثيين.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل الغـ ـارات الجديدة التي شنتها أمريكا علي الحوثيين في اليمن وأبرز الخسائر التي تسببت فيها.

أمريكا تشن 17 غـ ـارة جديدة على مناطق مختلفة من اليمن

ومن جانبه، قالت وسائل إعلام تابعة لـ الحوثيين، اليوم الخميس، إن القوات الأمريكية شنت أكثر من 17 غـ ـارة جديدة على مناطق مختلفة من اليمن، وتحديدًا في محافظة صعدة شمالي البلاد، فيما هـ ـدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة ضرب الحوثيين لوقت طويل.

الحوثيين

وأوضحت وسائل الإعلام، أن أحدث غـ ـارة أمريكية استهدفت منطقة السهلين بمديرية آل سالم بمحافظة صعدة.

وأشارت إلى مقـ ـتل شخصين وإصابة اثنين آخرين إثر 4 غارات أمريكية استهدفت مقطعا للأحجار في مديرية خولان في محافظة صنعاء.

وقالت مصادر محلية يمنية، إن 15 غارة استهدفت مواقع ومخازن أسلحة وقواعد عسكرية لـ الحوثيين في صنعاء وضواحيها.

وأشارت مصادر محلية يمنية إلى وقوع 5 غارات على مواقع في مديرية بني حُشَيش و8 غارات على مواقع منطقة جربان بمديرية سنحان وغارتين على قاعدة الديلمي الجوية.

ترامب يهدد بمواصلة ضرب الحوثيين

من ناحية آخرى، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمة نقلتها وسائل الإعلام الأمريكية: "سنواصل ضرب الحوثيين لفترة طويلة".

وأضاف ترامب: "أن الحوثيين أشخاص سيئون وقتلوا كثيرا من الناس وتم ضربهم بقوة ويريدون منا أن نتوقف عن ذلك".

وأكد ترامب نجاح الضربات الأمريكية، التي استهدفت مواقع الجماعة في اليمن.

إيران ترفض التحذيرات و الإملاءات الأمريكية

ومن ناحية أخري، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لها الحق في إملاء سياسة بلاده الخارجية، بعدما دعا ترامب طهران إلى وقف دعم الحوثيين في اليمن فورًا.

وكتب وزير الخارجية الإيراني في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" "الحكومة الأمريكية ليس لديها سلطة ولا حق في إملاء سياسة إيران الخارجية"، داعيًا إلى "وقف قتل الشعب اليمني".

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