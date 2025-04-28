تفاصيل تصريحات ترامب المثيرة للجدل وخلافه مع إيران

ما زال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يثير الجدل من خلال تصريحاته، حيث قال في مقابلة أجرتها مع مجلة تايم الأمريكية أن هناك إحتمال نشوب صراع أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



ترامب : في حال عدم التوصل لإتفاق مع إيران سأقود عمليات الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية



و أفاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه إذا لم يتمكن المفاوضون من التوصل إلى اتفاق مع طهران، فقد تقود الولايات المتحدة ضربات على البنية التحتية النووية الإيرانية.

و أوضح "إذا لم نتوصل إلى إتفاق، فسأكون أنا من يقود المجموعة المهاجمة للبنية التحتية النووية لإيران ".

وأضاف أنه بينما يعتقد أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد يواجه صراعًا أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط إذا تعرض البرنامج النووي الإيراني لهجوم، فإن الولايات المتحدة لن "تنجر" إلى هذا الصراع لأنها ستساعد في قيادة الضربات.

و تابع : "سألتموه إن كان سيجرني إلى هذا الصراع، وكأنني سأتدخل رغمًا عني. لا، قد أتدخل طواعيةً إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق".

لكنه عاد ليؤكد أنه واثق من قدرته على إبرام صفقة مع الجمهورية الإسلامية: "أعتقد أننا سنعقد صفقة مع إيران، لا أحد غيرنا يستطيع فعل ذلك".

ترامب : إدارة بايدن هي من سمحت لإيران بالتغول

و ألقى ترامب باللوم على سياسة الإدارة السابقة تجاه إيران في عدد الضحايا المدنيين في غزة.

وقال: "كانت إيران مفلسة في عهد ترامب، وأنتم تعلمون ذلك، وهو يعلم ذلك. لم يكن لديهم مال، وقالوا لحماس: لن نعطيكم أي أموال".

وأضاف: "ألوم إدارة بايدن، لأنها سمحت لإيران بالعودة إلى اللعبة دون التوصل إلى اتفاق". وتابع: "جاء بايدن ورفع جميع العقوبات، وسمح للصين وغيرها بشراء كل النفط، وجمعت إيران 300 مليار دولار نقدًا على مدى أربع سنوات.



ثم بدأوا في تمويل الإرهاب مرة أخرى، بما في ذلك حماس. توقفت حماس عن العمل. وتوقف حزب الله عن العمل، لم يكن لدى إيران مال في عهدي".

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