علي رأسهم ترامب وماكرون..أبرز المشاركين في تشييع البابا فرنسيس إلى مثواه الأخير

تستعد العاصمة الإيطالية روما لتشييع جثمان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى مثواه الأخير، حيث سيشارك العديد من قادة الدول وآلاف من أتباع الكنيسة الكاثوليكية حول العالم، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة خلال التقرير التالي.

بدأت حشود كبيرة بالتجمع في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، حيث سيقام قداس جنازة البابا فرنسيس الذي سيترأسه الكاردينال الإيطالي جيوفاني باتيستا ري.

قادة العالم يشاركون في جنازة البابا فرنسيس

كما وصل قادة العالم إلى روما لحضور جنازة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الراحل عن 88 عاما، حيثُ يُلقي 250 ألف مُشيّع نظرة الوداع الأخيرة، بمن فيهم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى روما استعدادًا لجنازة البابا فرنسيس.

البابا فرنسيس

من المتوقع مشاركة 200 ألف شخص في مراسم تشييع البابا فرنسيس

وأكدت مصادر رسمية أنه من المتوقع أن يحضر جنازة البابا فرنسيس حوالي 200 ألف شخص، من بينهم حوالي 130 وفدًا، ويُقدّر أن حوالي مليون شخص سيحاولون مشاهدة الموكب في روما.

تم إيقاف البث المباشر داخل الكاتدرائية، والذي كان يُبث منذ يوم الأربعاء، مساء أمس الجمعة، لإغلاق النعش، والذي وُصف بأنه "عمل خاص".

مكان إقامة جنازة البابا فرنسيس

ستُقام جنازة البابا فرنسيس في الهواء الطلق في ساحة القديس بطرس اليوم السيت، بحضور قادة العالم، بالإضافة إلى أمير ويلز، الذي سيحضر نيابةً عن الملك.

وتأتي مراسم تشييع البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بعد أيام من الحداد العاوالتجمعات الشعبية التي ملأت الساحات المحيطة بالفاتيكان، واكتسبت جنازة فرنسيس اكتسبت طابعًا خاصًا لكونه أول بابا غير أوروبي منذ قرون، ورمزًا للإصلاح والانفتاح داخل الكنيسة الكاثوليكية.

وفاة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

وتوفي البابا فرنسيس عن عمر ناهز 88 عامًا بعد تدهور حالته الصحية إثر تعرضه لاتهاب رئوي مزدوج منذ 18 فبراير الماضي.

وأعلن الفاتيكان في بيان له أن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان توفي بسبب سكتة دماغية وقصور بالقلب عن عمر يناهز 88 عاما، ناشرًا أول صورة للبابا الراحل وهو مسجى في نعشه، وفق ما أوردت صحف دولية.

وصية البابا فرنسيس بعد وفاته

وكان الفاتيكان قد كشف عن وصية البابا فرنسيس بابا الفاتيكان وذلك بعد وفاته عن عمر يناهز 88 عامًا، إثر تدهور مفاجء في حالته الصحية.

علن الفاتيكان أن البابا فرنسيس طلب في وصيته أن يُدفن في كنيسة القديسة مريم الكبرى بالعاصمة الإيطالية روما، وهي الكنيسة التي اعتاد زيارتها للدعاء بشكل خاص قبل كل رحلة خارجية وبعدها.

كما أوصى البابا فرنسيس بأن يكون قبره متواضعًا، من دون أي زخرفة خاصة، وأن يُكتفى بكتابة كلمة "فرانشيسكو" فقط عليه.

كواليس الساعات الأخيرة في حياة البابا فرنسيس

ومن ناحية أخري، كشف الطبيب الخاص بـ البابا فرنسيس بابا الفاتيكان كواليس خـ ـطيرة عن الساعات الأخيرة في حياة البابا الذي وافته المنية منذ عدة أيام عن عمر ناهز الـ 88 عامًا.

قال الطبيب الخاص لـ البابا فرنسيس، في حديث لصحيفة إيطالية نشر اليوم الخميس، إن البابا فرنسيس قرر في الأسابيع التي سبقت وفاته، التخلي عن التنفس الاصطناعي.

البابا فرنسيس

وأفاد الدكتور سيرجيو ألفيري، كبير الأطباء المعالجين لـ البابا فرنسيس خلال فترة مكوثه في مستشفى "جيميلي" بروما في وقت سابق من هذا العام، والتي استمرت لمدة 38 يومًا: "طلب البابا فرنسيس بشكل واضح خلال إقامته الأخيرة في المستشفى، عدم اللجوء لإجراء التنبيب (الخاص بالتنفس الاصطناعي) تحت أي ظرف".

اقرأ أيضا:

عاجل.. كواليس الساعات الأخيرة في حياة البابا فرنسيس قبل رحيله

إصابة البابا فرنسيس بالتهاب رئوي مزدوج.. تطورات الحالة الصحية والمخاطر المحتملة