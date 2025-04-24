عاجل.. كواليس الساعات الأخيرة في حياة البابا فرنسيس قبل رحيله

كشف الطبيب الخاص بـ البابا فرنسيس بابا الفاتيكان كواليس خـ ـطيرة عن الساعات الأخيرة في حياة البابا الذي وافته المنية منذ عدة أيام عن عمر ناهز الـ 88 عامًا، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة في التقرير التالي.

ومن جانبه، قال الطبيب الخاص لـ البابا فرنسيس، في حديث لصحيفة إيطالية نشر اليوم الخميس، إن البابا فرنسيس قرر في الأسابيع التي سبقت وفاته، التخلي عن التنفس الاصطناعي.

كواليس الساعات الأخيرة في حياة البابا فرنسيس

وأفاد الدكتور سيرجيو ألفيري، كبير الأطباء المعالجين لـ البابا فرنسيس خلال فترة مكوثه في مستشفى "جيميلي" بروما في وقت سابق من هذا العام، والتي استمرت لمدة 38 يومًا: "طلب البابا فرنسيس بشكل واضح خلال إقامته الأخيرة في المستشفى، عدم اللجوء لإجراء التنبيب (الخاص بالتنفس الاصطناعي) تحت أي ظرف".

البابا فرنسيس

وكان البابا فرنسيس قد قدّم طلبا مشابهًا خلال فترة دخوله المستشفى في عام 2021، كما طلب تجنب العلاج غير المجدي في حالات الطوارئ.

جدير بالذكر أنه خلال إجراء التنبيب، يتم إدخال أنبوب في القصبة الهوائية، ليتمكن المريض من التنفس الاصطناعي.

وفاة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

وتوفي البابا فرنسيس عن عمر ناهز 88 عامًا بعد تدهور حالته الصحية إثر تعرضه لاتهاب رئوي مزدوج منذ 18 فبراير الماضي.

وأعلن الفاتيكان في بيان له أن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان توفي بسبب سكتة دماغية وقصور بالقلب عن عمر يناهز 88 عاما، ناشرًا أول صورة للبابا الراحل وهو مسجى في نعشه، وفق ما أوردت صحف دولية.

الفاتيكان: نقل جثمان البابا فرنسيس إلى كاتدرائية القديس بطرس

وأعلن الفاتيكان نقل جثمان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى كاتدرائية القديس بطرس حيث تقام جنازة البابا فرنسيس يوم السبت المقبل في العاشرة صباحا.

كما نشر الفاتيكان صورًا لـ البابا فرانسيس بابا الفاتيكان في نعشه المفتوح، وسيعمل الكاميرلينجو - الرئيس المؤقت للكنيسة- وثلاثة مساعدين على التأكد من كسر "خاتم الصياد" لـ البابا فرنسيس وختمه الرصاصي حتى لا يتمكن أي شخص آخر من استخدامه.

وصية البابا فرنسيس بعد وفاته

وكان الفاتيكان قد كشف عن وصية البابا فرنسيس بابا الفاتيكان وذلك بعد وفاته عن عمر يناهز 88 عامًا، إثر تدهور مفاجء في حالته الصحية.

علن الفاتيكان أن البابا فرنسيس طلب في وصيته أن يُدفن في كنيسة القديسة مريم الكبرى بالعاصمة الإيطالية روما، وهي الكنيسة التي اعتاد زيارتها للدعاء بشكل خاص قبل كل رحلة خارجية وبعدها.

كما أوصى البابا فرنسيس بأن يكون قبره متواضعًا، من دون أي زخرفة خاصة، وأن يُكتفى بكتابة كلمة "فرانشيسكو" فقط عليه.

لماذا حذفت إسرائـ ـيل تعازيها في وفاة البابا فرنسيس؟

ومن ناحية أخري، حذفت وزارة الخارجية الإسرائـ ـيلية منشورات رسمية عبرت فيها عن تعازيها في وفاة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، وذلك بعد ساعات فقط من نشرها على الحسابات الموثقة لسفارات إسرائـ ـيل حول العالم.

البابا فرنسيس

وفي السياق ذاته، علقت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائـ ـيلية، علي قرار إسرائـ ـيل بحذف تعازيها في وفاة البابا فرنسيس، حيث أوضحت أن هذا القرار آثار موجة من الغضب داخل السلك الدبلوماسي الإسرائـ ـيلي، خاصة في الدول ذات الغالبية الكاثوليكية، وسط تساؤلات حادة حول دوافع الحذف وتوقيته.

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