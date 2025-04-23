عاجل.. السبب الحقيقي وراء حذف إسرائـ ـيل تعازيها في وفاة البابا فرنسيس

سيطر رد فعل إسرائـ ـيل المفاجئ علي وفاة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان علي المشهد السياسي العالمي وذلك بعد حذف تل أبيب منشورات رسمية عبرت فيها الخارجية الإسرئـ ـيلية عن تعازيها في وفاة البابا فرنسيس، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة في التقرير التالي.

حذفت وزارة الخارجية الإسرائـ ـيلية منشورات رسمية عبرت فيها عن تعازيها في وفاة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، وذلك بعد ساعات فقط من نشرها على الحسابات الموثقة لسفارات إسرائـ ـيل حول العالم.

لماذا حذفت إسرائـ ـيل تعازيها في وفاة البابا فرنسيس؟

وفي السياق ذاته، علقت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائـ ـيلية، علي قرار إسرائـ ـيل بحذف تعازيها في وفاة البابا فرنسيس، حيث أوضحت أن هذا القرار آثار موجة من الغضب داخل السلك الدبلوماسي الإسرائـ ـيلي، خاصة في الدول ذات الغالبية الكاثوليكية، وسط تساؤلات حادة حول دوافع الحذف وتوقيته.

البابا فرنسيس

التغريدات التي نُشرتها الخارجية الإسرائـ ـيلية للتعليق علي وفاة البابا فرنسيس

وقد تضمنت التغريدات التي نُشرتها الخارجية الإسرائـ ـيلية على منصة "إكس" للتعليق علي وفاة البابا فرنسيس، رسائل تعزية متنوعة أبرزها عبارة: "ارقد بسلام، البابا فرنسيس. ليكن ذكره مباركًا"، إلى جانب صور لـ البابا فرنسيس خلال زيارته لحائط المبكى في القدس. إلا أن هذه المنشورات اختفت سريعًا، ما دفع العديد من السفراء إلى التعبير عن استيائهم، كما بدأت أصوات من داخل وزارة الخارجية الإسرائـ ـيلية تنتقد هذا القرار الذي اعتُبر ضربة لصورة إسرائـ ـيل في الخارج.

سبب حذف إسرائـ ـيل تعازيها في وفاة البابا فرنسيس

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائـ ـيلية، عن مسؤولين في الوزارة قولهم إن سبب حذف إسرائـ ـيل تعازيها في وفاة البابا فرنسيس يعود إلى ما اعتبروه "تصريحات معادية لإسرائـ ـيل" أدلى بها البابا فرنسيس، في إشارة إلى مواقفه العلنية من الحـ ـرب على غـ ـزة، ففي نوفمبر الماضي، دعا البابا إلى دراسة ما إذا كانت الحملة العسكرية الإسرائـ ـيلية على غـ ـزة تُشكل "إبـ ـادة جماعية" بحق الفلسطينيين، في واحدة من أكثر تصريحاته صراحة تجاه السياسة الإسرائـ ـيلية، كما وصف، في يناير، الوضع الإنساني في قطاع غـ ـزة بـ "المخزي".

تعليق نتنياهو علي وفاة البابا فرنسيس

ومع أن رئيس الوزراء الإسرائـ ـيلي بنيامين نتنياهو التزم الصمت حيال وفاة بابا فرنسيس.

ووجه الرئيس الإسرائـ ـيلي إسحاق هرتسوج رسالة تعزية للمسيحيين في العالم، مشيدًا بـ البابا فرنسيس الراحل، وواصفًا إياه بأنه "رجل إيمان عميق ورحمة لا حدود لها".

وصية البابا فرنسيس بعد وفاته

وكان الفاتيكان قد كشف عن وصية البابا فرنسيس بابا الفاتيكان وذلك بعد وفاته عن عمر يناهز 88 عامًا، إثر تدهور مفاجء في حالته الصحية.

علن الفاتيكان أن البابا فرنسيس طلب في وصيته أن يُدفن في كنيسة القديسة مريم الكبرى بالعاصمة الإيطالية روما، وهي الكنيسة التي اعتاد زيارتها للدعاء بشكل خاص قبل كل رحلة خارجية وبعدها.

كما أوصى البابا فرنسيس بأن يكون قبره متواضعًا، من دون أي زخرفة خاصة، وأن يُكتفى بكتابة كلمة "فرانشيسكو" فقط عليه.

وتوفي البابا فرنسيس عن عمر ناهز 88 عامًا بعد تدهور حالته الصحية إثر تعرضه لاتهاب رئوي مزدوج منذ 18 فبراير الماضي.

سبب وفاة البابا فرنسيس

وأعلن الفاتيكان في بيان له أن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان توفي بسبب سكتة دماغية وقصور بالقلب عن عمر يناهز 88 عاما، ناشرًا أول صورة للبابا الراحل وهو مسجى في نعشه، وفق ما أوردت صحف دولية.

الفاتيكان: نقل جثمان البابا فرنسيس إلى كاتدرائية القديس بطرس

وأعلن الفاتيكان نقل جثمان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى كاتدرائية القديس بطرس صباح الأربعاء حيث تقام جنازة البابا فرنسيس يوم السبت المقبل في العاشرة صباحا.

البابا فرنسيس

كما أصدر الفاتيكان صورًا لـ البابا فرانسيس بابا الفاتيكان في نعشه المفتوح، وسيعمل الكاميرلينجو - الرئيس المؤقت للكنيسة- وثلاثة مساعدين على التأكد من كسر "خاتم الصياد" لـ البابا فرنسيس وختمه الرصاصي حتى لا يتمكن أي شخص آخر من استخدامه.

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