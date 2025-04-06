تفاصيل أول ظهور علني لـ البابا فرنسيس وتطورات حالته الصحية

سيطر أول ظهور علني لـ البابا فرنسيس بابا الفاتيكان علي المشهد السياسي العالمي، حيث ترقب ظهوره مليارات المواطنين وذلك بعد تدهور حالته الصحية ومكوثه في المستشفي لمدة طويلة.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل أول ظهور علني لـ البابا فرنسيس بابا الفاتيكان وذلك بعد تحسن حالته الصحية ومغادرته المستشفي قبل أسبوعين.

تفاصيل أول ظهور علني لـ البابا فرنسيس

ظهر البابا فرنسيس باب الفاتيكان علنًا بشكل مفاجئ، اليوم الأحد، وهي المرة الأولى التي يظهر فيها بابا الفاتيكان، زعيم الكنيسة الكاثوليكية علانية بعد مغادرته المستشفى قبل أسبوعين.

البابا فرنسيس

ورحب البابا فرنسيس بالحشود في الفاتيكان، وبدا في حالة معنوية جيدة، وكان جالسا على كرسي متحرك، ويضع ما بدا أنه أنبوب أنفي لمساعدته على التنفس.

تطورات الحالة الصحية لـ البابا فرنسيس

وبدا البابا فرنسيس وكأنه يحرك ذراعيه بسهولة أكبر، بينما كان صوته لا يزال ضعيفا، ولكنه أقوى مما كان عليه قبل أسبوعين.

وبدا البابا فرنسيس بصحة أفضل مما كان عليه عندما شُوهد آخر مرة، قبل أسبوعين من خروجه من مستشفى جيميلي في روما، وفي ذلك الوقت كان يعاني صعوبة في الكلام ورفع ذراعيه.

في غضون ذلك، تجمعت حشود من المصلين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، اليوم الأحد، للاحتفال بقداس الصوم الكبير، ولم يتوقع أحد هناك ظهور البابا فرنسيس.

وعندما دخل البابا فرنسيس على كرسي متحرك وهو يبتسم، هتف الحاضرون بحماس.

وأمضى البابا فرنسيس البالغ من العمر 88 عاما، 5 أسابيع في المستشفى بسبب تعرضه لالتهاب رئوي في فبراير ومارس الماضيين، ووفقا لفريقه الطبي، كان البابا على وشك مفارقة الحياة أثناء المرض.

الفاتيكان يعلن تطورات الوضع الصحي لـ البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

وشهدت الحالة الصحية لـ البابا فرنسيس بابا الفاتيكان تطورات جديدة خلال الأيام الماضية أشارت إلى تحسن حالته الصحية وتعافيه بعد مكوثه في المستشفي لمدة 5 أسابيع نتيجة معاناته من الالتهاب الرئوي المزدوج.

أعلن الكرسي الرسولي أن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان يواصل التعافي بعد خروجه من المستشفى، مشيرًا إلى تحسن طفيف في حالته الصحية، خاصة فيما يتعلق بقدرته على الكلام.

وأوضح المكتب الإعلامي لـ الفاتيكان أن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان لم يعد يعتمد بشكل كبير على الأكسجين عالي التدفق، إذ يستخدمه جزئيًا أثناء الليل فقط، بينما يتلقى خلال النهار أكسجينًا بتدفق طبيعي، كما يواصل العلاج الطبيعي الحركي والتنفسي لتعزيز تعافيه وتحسين قدرته على التنفس.

البابا فرنسيس

ويشارك البابا فرنسيس بابا الفاتيكان يوميًا في القداس الإلهي من مقر إقامته في سانتا مارتا داخل الفاتيكان، إلا أنه يخضع لفترة نقاهة تمتد لشهرين، يحد خلالها من التواصل والأنشطة العامة، وفقًا لبيان الفاتيكان.

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