الفاتيكان يعلن موعد جنازة البابا فرنسيس وأبرز المشاركين من الزعماء والقادة

سيطر نبأ وفاة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان علي المشهد السياسي العالمي، ويبحث ملايين المواطنين حول العالم عن موعد جنازته ومراسم تشييع جثمانه، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة خلال التقرير التالي.

أعلن الفاتيكان في بيان له أن البابا فرانسيس بابا الفاتيكان توفي بسبب سكتة دماغية وقصور بالقلب عن عمر يناهز 88 عاما، ناشرًا أول صورة للبابا الراحل وهو مسجى في نعشه، وفق ما أوردت صحف دولية.

الفاتيكان: نقل جثمان البابا فرنسيس إلى كاتدرائية القديس بطرس

وأعلن الفاتيكان نقل جثمان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى كاتدرائية القديس بطرس صباح الأربعاء حيث تقام جنازة البابا فرنسيس يوم السبت المقبل في العاشرة صباحا.

البابا فرنسيس

كما أصدر الفاتيكان صورًا لـ البابا فرانسيس بابا الفاتيكان في نعشه المفتوح، وسيعمل الكاميرلينجو - الرئيس المؤقت للكنيسة- وثلاثة مساعدين على التأكد من كسر "خاتم الصياد" لـ البابا فرنسيس وختمه الرصاصي حتى لا يتمكن أي شخص آخر من استخدامه.

موعد جنازة البابا فرانسيس

وانتهى اجتماع الكرادلة في الفاتيكان، قبل قليل، والذي عقد لبحث خططهم بشأن موعد جنازة البابا فرانسيس الراحل.

وأكد الكرادلة أن الجنازة ستقام يوم السبت 27 أبريل، في الساعة التاسعة صباحًا (بتوقيت المملكة المتحدة).

ماكرون يعلن حضور جنازة البابا فرانسيس

ومن المقرر أن يحضر الجنازة زعماء من مختلف أنحاء العالم قبل انعقاد المجمع

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إنه سيحضر جنازة البابا فرانسيس الذي توفي قبل يوم عن عمر يناهز 88 عاما.

البابا فرنسيس يصاب بالتهاب رئوي

وأمضى البابا فرنسيس البالغ من العمر 88 عاما، 5 أسابيع في المستشفى بسبب تعرضه لالتهاب رئوي في فبراير ومارس الماضيين، ووفقا لفريقه الطبي، كان البابا على وشك مفارقة الحياة أثناء المرض.

الحالة الصحية لـ البابا فرنسيس خلال الأيام الماضية

وشهدت الحالة الصحية لـ البابا فرنسيس بابا الفاتيكان تطورات جديدة خلال الأيام الماضية أشارت إلى تحسن حالته الصحية وتعافيه بعد مكوثه في المستشفي لمدة 5 أسابيع نتيجة معاناته من الالتهاب الرئوي المزدوج.

أعلن الكرسي الرسولي أن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان يواصل التعافي بعد خروجه من المستشفى، مشيرًا إلى تحسن طفيف في حالته الصحية، خاصة فيما يتعلق بقدرته على الكلام.

البابا فرنسيس

وأوضح المكتب الإعلامي لـ الفاتيكان أن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان لم يعد يعتمد بشكل كبير على الأكسجين عالي التدفق، إذ يستخدمه جزئيًا أثناء الليل فقط، بينما يتلقى خلال النهار أكسجينًا بتدفق طبيعي، كما يواصل العلاج الطبيعي الحركي والتنفسي لتعزيز تعافيه وتحسين قدرته على التنفس.

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