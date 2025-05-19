بعد إعلان البيت الأبيض بتمسكه بها..ترامب لايستبعد إستخدام التحرك العسكري ضد جرينلاند

أعلنت المتحدثة بإسم البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مازال يسعى للحصول على جرينلاند محافظاً على المنطق والغايات الاستراتيجية التي يتبناها من أجل ذلك المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



ترامب لايستبعد اللجوء للحل العسكري من أجل الحصول على جرينلاند

وفي معرِض إجابته على سؤال طرحته شبكة إن بي سي الأمريكية بشأن إحتمالية لجوئه إلى الخيار العسكري للحصول على جزيرة جرينلاند أكد ترامب أنه لا يستبعد أي شيء.

وكان ترامب قد أكد في وقت سابق إن جرينلاند ستخضع بطريقة أو بأخرى للسيطرة الأمريكية، متعهداً لسكان الجزيرة بالثروة في حال إنضموا إلى الولايات المتحدة.



فيما نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمرييكين ، أن إدارة ترمب تبحث إجراء تغييرات من شأنها نقل مسؤولية المصالح الأمنية الأمريكية في جرينلاند إلى القيادة العسكرية التي تشرف على الدفاع الوطني الأميركي، ما يؤكد تركيز الرئيس دونالد ترمب على هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية التي كرر رغبته في الاستحواذ عليها.

وهي القوة المسئولة بشكل رئيسي عن حماية الأراضي الأمريكية، وتشرف حالياً على مهام مثل قوة مهام الحدود الجنوبية، كما يعد وضع جرينلاند تحت قيادة القيادة الشمالية الأميركية رمزياً، إذ من شأنه أن يفصل جرينلاند عن الدنمارك، التي ستظل خاضعة لإشراف القيادة الأوروبية الأمريكية.

وزيرة الخارجية الفنلندية: لن نسمح لترامب بإحتلال جرين لاند عسكرياً



من جهتها فقد أكدت وزيرة الخارجية الفنلندية، إلينا فالتونين، خلال برنامج على قناة "Yle" الفنلندية، أن الولايات المتحدة لن تستخدم القوة للسيطرة على جزيرة جرينلاند.



وقالت فالتونين: "بالطبع لا يمكننا السماح بأي استخدام للقوة، ولا حتى التهديد باستخدامها".

وأضافت: "في الواقع، لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستذهب في نهاية المطاف إلى ذلك"، مضيفة أن "الضغط الاقتصادي" يُعتبر أيضًا نوعًا من استخدام القوة.



الصين تنضم للمدافعين عن إستقلالية جرينلاند

بدوره فقد أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي، خلال لقاء مع نظيره الدنماركي، لارس لوك راسموسن، الاثنين، على إن بكين تحترم تماماً سيادة الدنمارك وسلامة أراضيها في قضية جرينلاند، مشيراً إلى استعدادها لتعزيز الحوار والتعاون مع الاتحاد الأوروبي.



وأضاف وانج يي: "تحترم الصين سيادة الدنمارك وسلامة أراضيها في قضية جزيرة جرينلاند"، معرباً عن أمله في أن تواصل الدنمارك دعم موقف الصين "الشرعي" بشأن القضايا المتعلقة بسيادتها وسلامة أراضيها.

كما رحب وزير الخارجية الصيني، بإستثمار الشركات الدنماركية في الصين، مشيراً إلى أن الدولتين تتفقان على نطاق واسع بشأن حماية التعددية والدفاع عن حرية التجارة.

جاء ذلك بعد أيام من زيارة رئيسة تايوان السابقة، تساي إنج ون، إلى كوبنهاجن، وهو ماواجهته بكين، بإدانة شديدة.

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