مصدر بالفريق التفاوضي الإيراني يكشف موقف إيران من الجولة الرابعة للمفاوضات

نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، الجمعة، عن مسؤول في فريق التفاوض الإيراني مع الولايات المتحدة أن طهران قد وافقت على عقد جولة رابعة من المحادثات النووية غير المباشرة مع واشنطن يوم الأحد في سلطنة عُمان المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.



إيران توافق على خوض الجولة الرابعة من المفاوضات



هذا وقد أكد عن العضو في الوفد الإيراني، "بناء على اقتراح وزير الخارجية العماني بعقد الجولة الرابعة من المحادثات يوم الأحد، أعلنت طهران موافقتها".



وأضاف: "تم الاتفاق على الجولة الرابعة من المحادثات الإيرانية الأمريكية في عُمان".

ومن المقرر أن يتوجه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى مسقط للمشاركة في هذه المحادثات .

ويأتي ذلك فيما يتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى كل من السعودية وقطر قبيل جولة المفاوضات وجولة الرئيس الاميركي إلى المنطقة الاسبوع المقبل.

فيما تزعم الدول الغربية إن البرنامج النووي الإيراني يهدف إلى إنتاج أسلحة نووية، في حين تصر إيران على أنه مخصص لأغراض مدنية بحتة.



ترامب : لن أرضى إلا بتفكيك البرنامج النووي الإيراني

وأوضح ترامب، أنه منفتح على سماع الحجج المؤيدة لامتلاك إيران برنامجا نوويا مدنيا.

وشدد ترامب،: "تفكيك كامل.. نعم هذا كل ما سأقبله".

وأضاف : "أريد لإيران أن تكون ناجحة جدا وعظيمة ومذهلة، الشيء الوحيد الذي لا يمكنهم امتلاكه هو سلاح نووي، إذا أرادوا النجاح فلا بأس أريد لهم أن ينجحوا كثيرا".

وتابع قائلا: "فقط لا أريدهم أن يمتلكوا سلاحا نوويا لأن العالم سيتدمر".

بدوره فقد كشف موقع أكسيوس، إن تصريحات ترامب تشير إلى حسم الجدل بشأن الهدف من المحادثات مع إيران.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قد كشفت في وقت سابق أن التقارير الواردة من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لكبار الوزراء تؤكد ب أن فرص التوصل إلى إتفاق جديد بين الولايات المتحدة وإيران باتت مرتفعة للتوصل إلى إتفاق.

وأوضحت هيئة البث أنه في أعقاب التقييم الأخير الذي أعدته المؤسسة الأمنية، فإن التوقعات تشير إلى إحتمال كبير للتوصل إلى إتفاق بين الجانبين، وهو ما يتناقض مع التقييمات السابقة التي كانت تشير إلى صعوبة ذلك.

فيما لاتزال تل أبيب تعمل على تقييم وبحث إحتمالية توقيع الإتفاق بين واشنطن وطهران.

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