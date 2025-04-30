تقارير أمنية إسرائيلية : إيران والولايات المتحدة تقتربان من التوصل إلى إتفاق

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، أن التقارير الواردة من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لكبار الوزراء تؤكد ب أن فرص التوصل إلى إتفاق جديد بين الولايات المتحدة وإيران باتت مرتفعة للتوصل المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

المجلس الوزارى المصغر سينعقد لمناقشة إقتراب الإتفاق النووى بين واشنطن وطهران



وأوضحت هيئة البث أنه في أعقاب التقييم الأخير الذي أعدته المؤسسة الأمنية، فإن التوقعات تشير إلى إحتمال كبير للتوصل إلى إتفاق بين الجانبين، وهو ما يتناقض مع التقييمات السابقة التي كانت تشير إلى صعوبة ذلك.



و من المنتظر أن يعقد مجلس الوزراء الأمني السياسي المصغر إجتماعا الأحد، لمناقشة التقييم الأخير والبحث في إحتمالية توقيع الإتفاق بين واشنطن وطهران.



جالانت : علينا إستغلال الفرصة وشن هجوم مُركز على إيران

من جهته فقد دعى وزير الدفاع الاسرائيلي السابق يوآف جالانت، الثلاثاء، إلى إستغلال الفرصة وتنفيذ ضربة ضد إيران.

وأوضح جالانت خلال مقابلة أُجريت معه إن المرمى الإيراني حالياً بلا حارس على حد وصفه، مشيراً إلى أنه حتى اللحظة لا تعرف إيران ما الذي أصابها بالضبط عندما هاجمتها إسرائيل في المرة الماضية وكيف دمُرت منظومات دفاعها الجوي (S-300) وغيرها من المنشآت.

وأضاف أن إيران تعرف أن إسرائيل بإمكانها استهداف كل الأماكن في إيران.

ولفت جالانت إن عملية عسكرية ضد إيران قد تستغرق أشهراً وقد تستغرق عاماً، مؤكداً أن إسرائيل بإمكانها لوحدها تنفيذ ضربة ضد إيران لكن يفضل أن يتم ذلك مع الولايات المتحدة بغية تدمير القدرات الإيرانية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد جدد ، الأحد، دعوته إلى تفكيك البنية التحتية النووية لإيران بالكامل، وذلك بالتزامن مع إجراء واشنطن وطهران محادثات للتوصل إلى اتفاق نووي.

فيما إتهم المتحدث بإسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الإثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ "إملاء" السياسة الأمريكية في المحادثات النووية.

بينما إعتبر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، محاولات تل أبيب بفرض إملاءتها على بلاده هى درب من الوهم الغير مقبول على حد قوله .

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