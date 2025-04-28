تعليق نارى من الخارجية الإيرانية على تصريحات نتنياهو بشأن بنيتها النووية

إتهم المتحدث بإسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الإثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ "إملاء" السياسة الأمريكية في المحادثات النووية المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

بقائي: منفتحون على قبول الوساطة الروسية لدى الولايات المتحدة

وأضاف بقائي، أن إيران منفتحة على أن تلعب كل من روسيا والصين والاتحاد الأوروبي أدوارا فعالة في التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن.

وشدد بقائي على أنه لن يتم التوصل إلى أي اتفاق حول التفاصيل في المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن إلا إذا كانت هذه التفاصيل تتماشى مع الإطار العام الذي تراه إيران مناسباً.

و أوضح بقائي إن فريقاً فنياً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصل إلى إيران لإجراء محادثات مع السلطات الإيرانية.



عراقجي : أي ضربة توجه لنا ستقابل على الفور برد إنتقامي

من جهته فقد علّق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الإثنين، على التهديدات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول برنامج طهران النووي.



و أوضح عراقجي: "لا يوجد خيار عسكري وبالتأكيد لا يوجد حل عسكري وأي ضربة ستقابل فوراً برد انتقامي".

وأضاف: "وهم إسرائيل بأنها قادرة على إملاء ما يجوز أو ما لا يجوز لإيران القيام به منفصل تماما عن الواقع".

كما حذر مستشار المرشد الإيراني بدوره من نتائج "لا يمكن تصورها" بعد تهديدات نتنياهو بتدمير المفاعلات النووية الإيرانية.

نتنياهو : يجب تفكيك البنية التحتية الإيرانية

وكان نتنياهو قد جدد ، الأحد، دعوته إلى تفكيك البنية التحتية النووية لإيران بالكامل، وذلك بالتزامن مع إجراء واشنطن وطهران محادثات للتوصل إلى اتفاق نووي.

و صرّح نتنياهو في تصريحات بمؤتمر لرابطة الأخبار اليهودية إن "الاتفاق الجيد" الوحيد هو الذي ينجم عنه إزالة "كل البنية التحتية" على غرار الاتفاق الذي أبرمته ليبيا مع الغرب في عام 2003 وشهد تخليها عن برامجها النووية والكيميائية والبيولوجية والصاروخية.

و أشار إلى محادثة أجراها مع ترامب "نحن على اتصال وثيق بالولايات المتحدة. لكنني قلت إن إيران لن تمتلك، بأي حال، أي أسلحة نووية".



كما إعتبر أن إسرائيل "تعرضت لهجوم بربري من إيران"، متهما طهران بأنها أصبحت "المحرك الرئيسي للهجمات على إسرائيل".

وشدد على أن إسرائيل تشكل العائق الأكبر أمام المشروع الإيراني في الشرق الأوسط، مضيفا: "حطمنا المحور الإيراني لكن ما زال أمامنا الكثير لننجزه".

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