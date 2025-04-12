وزير الخارجية الإيراني يصل سلطنة عمان لإجراء مفاوضات هامة مع أمريكا

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، إلى مسقط عاصمة سلطنة عمان لإجراء مفاوضات متعلقة بملف طهران النووي ورفع العقوبات مع الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

وينشر “الموجز” تفاصيل المحادثات المقرر أن يجريها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في سلطنة عمان، بشأن ملف طهران النووي.

تفاصيل محادثات وزير الخارجية الإيراني في سلطنة عمان

كشفت وكالة مهر الإيرانية، عن أنه من المقرر أن يشارك في وفد وزير الخارجية الإيراني إلى مسقط عاصمة سلطنة عمان كل من مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، ونائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، والمتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، وعدد من المساعدين والخبراء الآخرين من وزارة الخارجية.

إيران

وأجرى وزير الخارجية الإيراني مشاورات وتبادل وجهات النظر حول ترتيبات تنفيذ المحادثات غير المباشرة في اجتماع مع وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.

وزير الخارجية الإيراني يجري محادثات غير مباشرة مع الوفد الأمريكي

ووفقا لوكالة مهر، الإيرانية، من المقرر أن يبدأ الوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية الإيراني، ووساطة الجانب العماني، بعد ظهر السبت، محادثات غير مباشرة مع الوفد الأمريكي، بقيادة مبعوث الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، المتواجد في عمان.

ووصفت شبكة CNN الأمريكية، المحادثات بين البلدين بأنها محادثات عالية المخاطر للتوصل إلى اتفاق نووي جديد اليوم.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه قد يكون الاجتماع الذي سيعقد في سلطنة عُمان أول محادثات مباشرة بين المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين منذ عقد من الزمن، رغم إصرار طهران على أنها ستكون غير مباشرة.

ترامب: أريد أن تكون إيران دولة رائعة دون امتلاك سلاح نووي

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال على متن الطائرة الرئاسية في طريقه إلى فلوريدا: "أريد ألا يمتلكوا سلاحًا نوويًا، أريد أن تكون إيران دولة رائعة وعظيمة وسعيدة، لكن لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي".

وفي وقت سابق، منح ترامب إيران مهلة شهرين لقبول اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى تقليص إيران لبرنامجها النووي أو القضاء على برنامجها النووي تمامًا.

بزشكيان: إيران لا تسعى لامتلاك قنبلة نووية

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان قد أكد أن بلاده "لا تسعى إلى امتلاك قنبلة نووية"، مشيراً إلى أن إمكانية ضخ إستثمارات أمريكية مباشرة في البلاد إذا ما تمكنت الدولتان من التوصل إلى اتفاق.

وقال بزشكيان، في خطاب ألقاه بطهران: "لا نسعى إلى امتلاك قنبلة نووية، لقد تحققتم في الغرب من ذلك 100 مرة كرروا ذلك ألف مرة أخرى".

و أوضح أن المرشد الإيراني علي خامنئي لا يعارض إستثمار المستثمرين الأمريكيين في إيران"، مضيفاً "أيها المستثمرون الأمريكيون: تعالوا واستثمروا".

وأضاف بيزيشكيان، أن المحادثات المقررة اليوم السبت، في عمان بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ستجرى "بشكل غير مباشر".

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