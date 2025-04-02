عراقجي: سنرد بكل قوة وحزم على أي عدوان على أراضينا

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قال في اتصال هاتفي مع نظيره الهولندي كاسبارولد كامب إن بلادها ستمضي قدما في برنامجها النووي وفقاً لمعايير القانونية الدولية المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.

عراقجي : سنرد بقوة وحزم على أي عدوان ضدنا



وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن "إيران سترد بسرعة وحزم على أي عدوان ضد سلامة أراضي وسيادة ومصالح الأمة الإيرانية".

وأشار عراقجي إلى أن "إيران، كما في السابق، مستعدة لإجراء مفاوضات حقيقية على أساس الندية وبشكل غير مباشر".

وأوضح أن "تحقيق هذا الأمر يتطلب بيئة بناءة والابتعاد عن السياسات القائمة على التهديد والترهيب والابتزاز".



و إعتبر عراقجي "التصريحات الأميركية العدائية ضد إيران غير مقبولة، ومخالفة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتزيد الأوضاع تعقيدا".

و إنتقد "عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي موقفا ضد التصريحات التحريضية الصادرة عن المسؤولين الأميركيين، والتي تعد بلا شك تهديدا للسلام والأمن الدوليين".

بدوره فقد أعرب وزير الخارجية الهولندي كاسبارولد كامب عن قلقه إزاء تصاعد التوترات في المنطقة.

وشدد الوزير على "ضرورة حل الخلافات عبر السبل الدبلوماسية، كما دعا إيران إلى لعب دور في ضمان أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

الولايات المتحدة الأمريكية تدرس عرض إيران

وفي سياق متصل فقد نقل موقع أكسيوس، الأربعاء، عن مصادر أن البيت الأبيض يدرس بجدية الإقتراح الإيراني بشأن إجراء محادثات نووية غير مباشرة.

ووفقاً لمسؤول أمريكي، فقد تلقى الرئيس ترامب الرد الإيراني الرسمي على الرسالة التي أرسلها إلى المرشد الإيراني علي خامنئي قبل ثلاثة أسابيع.

والتي كان مفاداها أن إيران قد وافقت فقط على إجراء محادثات غير مباشرة بشأن ملفها النووي.

و يشهد البيت الأبيض إنقساماً حول ذلك المقترح إذ يرى فريقاً أن الإتفاق ممكناً، بينما يرى الفريق الآخر أن تلك المحادثات مضيعة للوقت ويدعم توجيه ضربات ضد المنشآت النووية الإيرانية.



و أشار المسؤول إلى أن المفاوضات المباشرة قد تكون أكثر نجاحاً، لكن الإدارة الأمريكية لا تستبعد أيضاً الصيغة التي إقترحتها إيران، كما أنها لا تعترض على دور عمان كوسيط، كما حدث سابقاً.

و أضاف المسؤول: "بعد تبادل الرسائل، نستكشف الآن الخطوات التالية لبدء المحادثات وبناء الثقة مع الإيرانيين".

هذا و لم يتخذ أي قرار نهائي، في حين لا تزال المناقشات الداخلية جارية.

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