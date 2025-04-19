انطلاق الجولة الثانية من المباحثات بين أمريكا وإيران في منزل السفير العماني بروما

كشف موقع "أكسيوس"، عن بدء الجولة الثانية من المباحثات بين أمريكا وإيران في منزل السفير العماني بدر البوسعيدي، بالعاصمة الإيطالية روما، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة في التقرير التالي.

ومن جانبها، قالت الخارجية الإيرانية، إن المباحثات بين أمريكا وإيران تجري في قاعتين منفصلتين، ويتولى وزير الخارجية العماني نقل الرسائل بين الطرفين، كما جرت الجولة الأولى من المحادثات التي استضافتها العاصمة العمانية مسقط في 12 أبريل الجاري.

تفاصل انطلاق المباحثات بين أمريكا وإيران

ومن المقرر عقد الجولة الثانية من المباحثات بين أمريكا وإيران برئاسة المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، والإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، مساء اليوم السبت، بوساطة سلطنة عمان، في مدينة روما الإيطالية.

إيران

وقاد الوفد الإيراني وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بينما ترأس وفد الولايات المتحدة، المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وزير الخارجية الإيراني: إيران ملتزمة بالدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية

وقال عراقجي للصحفيين لدى وصوله إلى روما للمشاركة في المحادثات إن إيران ملتزمة بالدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقال إنه يجب اغتنام الفرصة للتفاهم.

وكان الجانبان عقدا أول جلسة لـ المباحثات بين أمريكا وإيران في العاصمة العمانية مسقط، السبت الماضي، بوساطة وزير خارجية سلطنة عُمان.

عباس عراقجي يلتقي نظيره الإيطالي في روما قبل بدء المباحثات بين أمريكا وإيران

والتقى عباس عراقجي، بنظيره الإيطالي في روما قبل بدء المباحثات بين أمريكا وإيران، وعبر وزير الخارجية الإيراني عن تقديره للجانب الإيطالي على التنسيق والتسهيلات التي جرى اتخاذها بالتعاون مع سلطنة عُمان لعقد هذه الجولة من المفاوضات في مدينة روما".

وأكد عراقجي أن "هذه الجولة، على غرار الجولة الأولى، تُعقد بوساطة وزير خارجية عمان وفي إحدى البعثات الدبلوماسية العُمانية في روما"، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية.

وتأتي المباحثات بين أمريكا وإيران السبت التي تتوسط فيها سلطنة عُمان مجددًا، بعد تهديدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بشن ضربات عسكرية على المواقع النووية الإيرانية في حال فشلت طهران في التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.

الخارجية الإيرانية: إيران تدرك عدم استواء مسار المفاوضات

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، السبت، أن إيران تدرك "عدم استواء مسار المفاوضات"، وقال: "نحن نتخذ الخطى بعيون مفتوحة وسجل حافل بخبرات الماضي".

وقال بقائي على منصة "إكس": "السلام الدائم يُولد من الحوار الصادق بين الأمم، وليس من فرض القوة".

وأضاف: "اليوم، ستعقد الجولة الثانية من المباحثات بين أمريكا وإيران في مدينة روما التاريخية، برعاية وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي".

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