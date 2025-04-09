لجنة الأمن في البرلمان الإيراني تحذر من الإعتداء على برامجها النووية المشروعة

حذرت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، من أن الرد الإيراني سيكون خطير ومدمر من إيران في حال استهداف "الصناعة النووية السليمة المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



اللجنة تؤكد : من حق إيران أن تمتلك صناعة نووية سلمية

وأوضحت اللجنة في بيان تزامناً مع اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية أنه: "بناء على معاهدة حظر الانتشار النووي، من حق إيران أن تمتلك صناعة نووية سلمية في مختلف المجالات، وأي تدخل أو تهديد لهذه الصناعة سيقابل برد فعل خطير ومدمر من قبل الأمة الإيرانية".

وأضافت: "وفقا للمادة الرابعة من معاهدة حظر الانتشار النووي، فإن امتلاك صناعة نووية سلمية هو حق لكل دولة طرف في تلك المعاهدة، واليوم تتمتع الصناعة النووية بتطبيقات سلمية واسعة النطاق".

واعتبرت اللجنة أنه: "وفقا لنظام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن هذه الوكالة ملزمة بمساعدة الدول النووية في التمتع بالإنجازات السلمية للصناعة النووية، ولكن للأسف، من خلال أن تصبح أداة للدول المتغطرسة، فإن هذه الوكالة لم تساعد الأمة الإيرانية فحسب، بل خلقت على مدى عقود من الزمن عقبات أمام الأمة الإيرانية للتمتع بالفوائد السلمية للصناعة النووية".

وقالت إن: "المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ملزم بالتوقف عن الإدلاء بتصريحات سياسية ومتحيزة بشأن الأنشطة النووية السلمية للأمة الإيرانية والقيام بواجبه الأصيل والفني وفقًا للقانون الدولي".

نتنياهو يدعو لضرب إيران

من جهته فقد دعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إلى اللجوء للخيار العسكري ضد إيران في حال طالت المفاوضات معها بشأن برنامجها النووي، وأن الاتفاق المقبول معها يجب أن يتضمن تفجير منشآتها النووية.

وأضاف نتنياهو أن هناك إتفاقاً بين الولايات المتحدة وإسرائيل على وجوب ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إذا لم يحدث ذلك وأطالت إيران المفاوضات فيجب اللجوء إلى الخيار العسكري".

وشدد على أن "الاتفاق النووي مع إيران لن يكون مقبولا له إلا إذا تضمن تفجير كل المنشآت النووية الإيرانية وتفكيك جميع المعدات بإشراف وتنفيذ أمريكي".

وأشار إلى أن إسرائيل تتفق مع الولايات المتحدة أنه "لن يكون بحوزة ايران سلاح نووي، هذا يمكن تحقيقه عبر اتفاق لكن فقط ان كان هذا الاتفاق بصيغة ليبيا، أي الدخول تفجير كل المواقع تفكيك كل الأجهزة باشراف أمريكي وتنفيذ أمريكي".



وأوضح: "الإمكانية الثانية، أن لا يحدث هذا وان يضيعوا الوقت في التفاوض وعندها يجب العودة للخيار العسكري، الجميع يفهم هذا، وقد تحدثنا عن هذا بشكل مطول".

البيت الأبيض :إيران والولايات المتحدة تقتربان من التوصل لإتفاق

هذا وكان البيت الأبيض قد أعلن، الثلاثاء، أن إيران في طريقها لعقد اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، وأن المحادثات المباشرة بين الجانبين ستجري السبت في العاصمة العمانية مسقط

و أكدت المتحدثة الرسمية بإسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن: "إيران تتجه نحو إبرام اتفاق".



وأضافت أن "محادثات السبت مع إيران ستكون مباشرة"، مشيرا إلى أن "الرئيس دونالد ترامب قال إن هناك محادثات مباشرة مع إيران السبت ولن أعطي تفاصيل.



وتابعت: "الرئيس أوضح لإيران أنه يمكنها الاختيار بين صفقة يتم التفاوض عليها مع الرئيس أو ستدفع الثمن، والرئيس أوضح بالأمس أنه إن لم تختر المضي قدما في الدبلوماسية والوصول إلى اتفاق ستكون هناك عواقب وخيمة".

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