نتنياهو : علينا قصف طهران في حال عدم التوصل لإتفاق نووي جديد

دعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء إلى اللجوء للخيار العسكري ضد إيران في حال طال آمد المفاوضات معها بشأن برنامجها النووي، وأن الاتفاق المقبول معها يجب أن يتضمن تفجير منشآتها النووية المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

نتنياهو : إتفاقنا مع واشنطن على ضرورة عدم إمتلاك إيران لأسلحة نووية



وأضاف نتنياهو أن هناك إتفاقاً بين الولايات المتحدة وإسرائيل على وجوب ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إذا لم يحدث ذلك وأطالت إيران المفاوضات فيجب اللجوء إلى الخيار العسكري".

وشدد على أن "الاتفاق النووي مع إيران لن يكون مقبولا له إلا إذا تضمن تفجير كل المنشآت النووية الإيرانية وتفكيك جميع المعدات بإشراف وتنفيذ أمريكي".

وأشار إلى أن إسرائيل تتفق مع الولايات المتحدة أنه "لن يكون بحوزة ايران سلاح نووي، هذا يمكن تحقيقه عبر اتفاق لكن فقط ان كان هذا الاتفاق بصيغة ليبيا، أي الدخول تفجير كل المواقع تفكيك كل الأجهزة باشراف أمريكي وتنفيذ أمريكي".



وأوضح: "الإمكانية الثانية، أن لا يحدث هذا وان يضيعوا الوقت في التفاوض وعندها يجب العودة للخيار العسكري، الجميع يفهم هذا، وقد تحدثنا عن هذا بشكل مطول".

تل أبيب أخطرت واشنطن أنها لن تصمت على إمتلاك إيران سلاحاً نووياً

هذا و كانت مصادر مطلعة قد كشفت في وقت سابق من الشهر الماضي ، إن إسرائيل تسعى لإبلاغ الولايات المتحدة بأنها لا يمكنها غض الطرف عن امتلاك إيران للسلاح النووي.

وذكر مصدر عسكري إسرائيلي أن تل أبيب تهدف إلى توعية ترامب بأن إيران على وشك امتلاك قنبلة نووية ولا يمكننا غض الطرف عن ذلك.

من جهته فقد أكد المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إن "إيران لا يمكنها امتلاك قنبلة نووية وهذا لا يمكن أن يحدث ولن يحدث.

وتابع ويتكوف: "رسالتنا لإيران هي أن نجلس معا ونرى ما إذا كان بوسعنا الوصول إلى المكان الصحيح من خلال الدبلوماسية".

وأضاف: "الرئيس ترامب لا يريد الحروب، وهو قد يلجأ للحل العسكري من أجل وقف الحروب، وهذا السبب الوحيد الذي قد يدفعه لاتخاذ هذه الخطوة، أما بشأن إيران وملفها النووي نأمل ألا نلجأ لهذا الخيار، وأن نتمكن من حل الأزمة على طاولة المفاوضات".

وأشار إلى أن "ترامب قال في الرسالة التي وجهها للإيرانيين، أنا رئيس سلام ولا يجب أن نلجأ للحل العسكري، بل علينا التفاوض، ويجب توضيح المفاهيم الخاطئة، وإرساء نظام مراقبة وتدقيق حتى لا يقلق أي طرف من التسليح النووي".

وكان الجانبين الإيراني و الأمريكي قد أعلنا عن إستعدادتهما لخوض جولة من المباحثات حول الملف النووي الإيراني السبت المقبل في العاصمة العمانية مسقط .

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