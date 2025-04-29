جالانت : المرمى الإيراني بلا حارس وعلينا إستغلال الفرصة ومهاجمة إيران

دعى وزير الدفاع الاسرائيلي السابق يوآف جالانت، الثلاثاء، إلى إستغلال الفرصة وتنفيذ ضربة ضد إيران المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



جالانت المرمى الإيراني بلا حارس وعلينا إستغلال ذلك

وأوضح جالانت خلال مقابلة أُجريت معه إن المرمى الإيراني حالياً بلا حارس على حد وصفه، مشيراً إلى أنه حتى اللحظة لا تعرف إيران ما الذي أصابها بالضبط عندما هاجمتها إسرائيل في المرة الماضية وكيف دمُرت منظومات دفاعها الجوي (S-300) وغيرها من المنشآت.



وأضاف أن إيران تعرف أن إسرائيل بإمكانها استهداف كل الأماكن في إيران.

ولفت جالانت إن عملية عسكرية ضد إيران قد تستغرق أشهراً وقد تستغرق عاماً، مؤكداً أن إسرائيل بإمكانها لوحدها تنفيذ ضربة ضد إيران لكن يفضل أن يتم ذلك مع الولايات المتحدة بغية تدمير القدرات الإيرانية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد جدد ، الأحد، دعوته إلى تفكيك البنية التحتية النووية لإيران بالكامل، وذلك بالتزامن مع إجراء واشنطن وطهران محادثات للتوصل إلى اتفاق نووي.

و صرّح نتنياهو في تصريحات بمؤتمر لرابطة الأخبار اليهودية إن "الاتفاق الجيد" الوحيد هو الذي ينجم عنه إزالة "كل البنية التحتية" على غرار الاتفاق الذي أبرمته ليبيا مع الغرب في عام 2003 وشهد تخليها عن برامجها النووية والكيميائية والبيولوجية والصاروخية.

و أشار إلى محادثة أجراها مع ترامب "نحن على اتصال وثيق بالولايات المتحدة. لكنني قلت إن إيران لن تمتلك، بأي حال، أي أسلحة نووية".



المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية : نتنياهو يُملى على واشنطن سياستها معنا

من جهته فقد إتهم المتحدث بإسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الإثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ "إملاء" السياسة الأمريكية في المحادثات النووية.

وأضاف بقائي، أن إيران منفتحة على أن تلعب كل من روسيا والصين والاتحاد الأوروبي أدوارا فعالة في التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن.

وشدد بقائي على أنه لن يتم التوصل إلى أي اتفاق حول التفاصيل في المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن إلا إذا كانت هذه التفاصيل تتماشى مع الإطار العام الذي تراه إيران مناسباً.

و أوضح بقائي إن فريقاً فنياً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصل إلى إيران لإجراء محادثات مع السلطات الإيرانية.

فيما أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن محاولات تل أبيب العسكرية ضد بلاده ستقابل بكل قوة وحسم لافتاً إلى أن طهران لن تقبل أن تُملي عليها تل أبيب مايجوز وما لايجوز على حد قوله .

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