واشنطن تتحدى طهران وتعلن موعد المفاوضات " المباشرة" السبت المقبل

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الخميس، رسمياً عن عقد محادثات مباشرة بين المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وقيادي إيراني كبير يوم السبت المقبل في العاصمة العُمانية مسقط المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

الولايات المتحدة تتحدى رغبة إيران



وأعرب روبيو عن أمله في أن تساهم هذه المباحثات بين واشنطن وطهران إلى "تحقيق السلام".

ومن اللافت أن الولايات المتحدة تصر على أن المحادثات مع طهران ستكون مباشرة، بينما إيران في وقت سابق على أن المفاوضات ستكون غير مباشرة بوساطة من وزير الخارجية العماني.

وهو ماقد يُنبىء بأن المفاوضات قد تشهد جولات متعثرة وخلافات عديدة بين الجانبين .

فيما أكدت المتحدثة الرسمية بإسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن: "إيران تتجه نحو إبرام اتفاق".



وأضافت أن "محادثات السبت مع إيران ستكون مباشرة"، مشيرا إلى أن "الرئيس دونالد ترامب قال إن هناك محادثات مباشرة مع إيران السبت ولن أعطي تفاصيل.



وتابعت: "الرئيس أوضح لإيران أنه يمكنها الاختيار بين صفقة يتم التفاوض عليها مع الرئيس أو ستدفع الثمن، والرئيس أوضح بالأمس أنه إن لم تختر المضي قدما في الدبلوماسية والوصول إلى اتفاق ستكون هناك عواقب وخيمة".

إيران ترحب بالمستثمرون الأمريكيون وخامئني لا يعارض الإتفاق مع واشنطن

من جهته فقد أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الأربعاء، على أن بلاده "لا تسعى إلى امتلاك قنبلة نووية"، مشيراً إلى أن إمكانية ضخ إستثمارات أمريكية مباشرة في البلاد إذا ما تمكنت الدولتان من التوصل إلى إتفاق.

وقال بزشكيان، في خطاب ألقاه بطهران: "لا نسعى إلى امتلاك قنبلة نووية، لقد تحققتم في الغرب من ذلك 100 مرة كرروا ذلك ألف مرة أخرى".

و أوضح أن المرشد الإيراني علي خامنئي لا يعارض إستثمار المستثمرين الأمريكيين في إيران"، مضيفاً "أيها المستثمرون الأمريكيون: تعالوا واستثمروا".

وأضاف بيزيشكيان، أن المحادثات المقررة السبت المقبل، في عمان بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ستجرى "بشكل غير مباشر".

هذا وكانت مصادر مطلعة، قد كشفت في وقت سابق من مارس الماضي إن إسرائيل تسعى لإبلاغ الولايات المتحدة بأنها لا يمكنها غض الطرف عن امتلاك إيران للسلاح النووي.

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