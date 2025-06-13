هجوم إسرائيلي جديد يدمر مطار تبريز ومواقع عسكرية في إيران

ضربة جوية تستهدف شمال غرب إيران وتكشف عمق الاختراق الأمني الإسرائيلي..في تصعيد جديد للتوترات بين تل أبيب وطهران، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي هجومًا جويًا واسعًا على مناطق شمال غرب إيران، استهدف خلالها مطار تبريز الدولي، وأدى إلى تدميره بالكامل، وفقًا لما أوردته القناة 12 الإسرائيلية، ويرصد الموجز التفاصيل.

مطار تبريز يتحول إلى أنقاض

وأشارت القناة العبرية إلى أن الهجوم تركز على بنية المطار الأساسية، مما أدى إلى تعطيل حركة الملاحة الجوية بشكل كامل في المنطقة. وتُعد مدينة تبريز من أكبر مدن الشمال الغربي الإيراني، وتشكل نقطة استراتيجية في شبكة النقل الإيرانية، ما يضفي على الضربة الجوية أبعادًا عسكرية ولوجستية مهمة.

استهداف منشأة صاروخية في شيراز

إلى جانب مطار تبريز، أكدت القناة أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف أيضًا منشأة لصناعة الصواريخ في مدينة شيراز، في هجوم يُرجح أنه تم باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ دقيقة التوجيه.

من جهته، أكد موقع "نور نيوز" الإيراني، المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي، أن مدينة شيراز بالفعل تتعرض لهجوم إسرائيلي، دون تقديم تفاصيل إضافية حول حجم الخسائر أو رد الفعل الإيراني المتوقع.

صور تكشف عملاء الموساد داخل إيران

وفي تطور لافت، نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورًا تزعم أنها لعملاء من الموساد وهم يركبون أنظمة أسلحة هجومية داخل الأراضي الإيرانية، في خطوة تعكس حجم الاختراق الاستخباراتي الإسرائيلي داخل العمق الإيراني.

تصفية قادة سلاح الجو الإيراني تحت الأرض

وفي سياق متصل، كشفت مصادر استخباراتية إسرائيلية أن إسرائيل نجحت في تصفية معظم قادة سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني خلال اجتماع سري في مقر تحت الأرض. وذكرت المصادر أن هذه العملية تم عرض تفاصيلها على وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خلال جلسة لتقييم الوضع العسكري.

وشارك في الاجتماع الأمني الرفيع كل من رئيس الأركان أَيْيال زامير، ورئيس الموساد دادي بارنيا، بالإضافة إلى كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين.

رسالة ردع أم مقدمة لحرب أوسع؟

الهجوم الأخير يفتح باب التساؤلات حول ما إذا كانت إسرائيل بصدد تنفيذ استراتيجية استباقية شاملة ضد التهديدات الإيرانية، خاصة في ظل تصاعد الحديث عن اقتراب إيران من امتلاك قدرات نووية عسكرية.

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