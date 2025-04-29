عاجل.. انفـ ـجار عنـ ـيف يهز إيران وأنباء عن سقوط ضحايا

هز انفـ ـجار عنـ ـيف دولة إيران اليوم الثلاثاء الأمر الذي أدي إلى سقوط عدد كبير من الإصابات والوفيات، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة في التقرير التالي.

أعلنت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية "إيسنا"، وقوع انفـ ـجار اليوم الثلاثاء، في مستودع تابع لشركة "أوانار بارسيان" بمنطقة ميمه التابعة لمحافظة أصفهان بـ إيران، مما أسفر عن وفاة شخص واحد وإصابة اثنين آخرين.

تفاصيل انفـ ـجار مستودع تابع لشركة "أوانار بارسيان" في إيران

وأظهرت تحقيقات قناة "إيران إنترناشيونال" أن الشركة التي وقع فيها الانفـ ـجار، اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، في أصفهان تعمل تحت إشراف مجلس الأمن القومي الإيراني، وتنشط في مجال تصنيع المواد المتـ ـفجرة.

إيران

وأوضحت التحقيقات أن الشركة يديرها أشخاص مرتبطون بشركة أخرى عاملة في مجال الطائرات المسيّرة، والتي شهدت انفجـ ـارًا سابقًا في عام 2021.

شركة "أوانار بارسيان" تعمل في إنتاج الألعاب النارية والبارود

وذكرت شركة الصناعات الكيميائية "آوانار بارسيان" على موقعها الرسمي أنها تعمل في إنتاج الألعاب النارية والبارود، وتخضع لإشراف مجلس الأمن القومي الإيراني.

وكان قد وقع انفــ جار آخر في يونيو 2021 في مصنع ناركستر سباهان في شاهين شهر بمحافظة أصفهان، وأفادت صحيفة "الجارديان" حينها بأن شركة صناعة الطائرات التابعة لـ إيران، والتي تنتج أنواعًا مختلفة من الطائرات المسيّرة، تتخذ من ذلك المجمع مقرًا لها.

ويشغل دامون بهشت ‌نجاد، أحد مديري شركة "ناركستر سباهان" التي وقع بها الانفـ ـجار في 2021، في الوقت نفسه منصب رئيس مجلس إدارة مجمع الصناعات الكيميائية “آوانار بارسيان".

وفي عام 2021، وبعد الانفـ ـجار الذي وقع في شركة ناركستر سباهان، صرّح دامون بهشت‌ نجاد بأنه لا يمكن إرسال صور من موقع الحادث، وحتى الآن، لم يُنشر أي تصوير من موقع الانفـ ـجار الذي وقع يوم الثلاثاء في شركة آوانار بارسيان.

انفـ ـجار ميناء رجائي بـ إيران

ومنذ عدة أيام وقع انفـ ـجار عنـ ـيف في ميناء رجائي بـ إيران مما أسفر عن سقوط 28 قتـ ـيلًا.

وسبق أن أعلن التليفزيون الإيراني ارتفاع عدد ضحايا انفـ ـجار ميناء رجائي إلى 25 قتيلا وأكثر من 1139 مصابا.

وفي وقت سابق، أفاد إعلام إيراني، بامتداد النيران لحاويات في الميناء ببندر عباس وتوقعات بحدوث انفـ ـجارات.

الحكومة الإيرانية: السيطرة على جزء كبير من حريق ميناء رجائي

أعلنت الحكومة الإيرانية السيطرة على جزء كبير من حريق ميناء رجائي في بندر عباس بـ إيران، مع استمرار جهود الإخماد الكامل.

وأكد المتحدث باسم جهاز الإطفاء بـ إيران، جلال ملكي، أن النيران المتبقية ليست مقلقة.

أمبري: الحريق نجم عن تعامل غير ملائم مع شحنة وقود صلب

وقالت شركة امبري إنه "تردد أن الحريق نجم عن تعامل غير ملائم مع شحنة وقود صلب كان يفترض أن يتم استخدامها في الصواريخ الباليستية الإيرانية".

ويعد ميناء رجائي الذي شهد الانفـ ـجار، أحد الجزءين في ميناء بندر عباس بمحافظة هرمزكان جنوب إيران، ويقع على الشواطئ الشمالية لمضيق هرمز، وتصل طاقته الاستيعابية إلى حوالي 70 مليون طن سنويا، بإجمالي 23 رصيفا يصل عمقها لأكثر من 15 مترا.

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