آخر تطورات انفـ ـجار ميناء رجائي بـ إيران بعد تجدد اندلاع النيران

مازال انفـ ـجار ميناء رجائي بـ إيران يسيطر علي المشهد السياسي بسبب الخسائر المادية والبشرية التي خلفها ، وينشر “الموجز” آخر تطورات الأحداث في التقرير التالي.

أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية اندلاع النيران مجددًا في عدة حاويات في ميناء رجائي بـ إيران رغم أن عمليات إطفاء حرائق أمس كانت على وشك الانتهاء.

آخر تطورات انفـ ـجار ميناء رجائي بـ إيران

وذكر التليفزيون الإيراني أنه جرى تعطيل المدارس في جزيرة قشم بـ إيران كإجراء وقائي حرصًا على سلامة الطلاب بعد انفـ ـجار ميناء رجائي.

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حصيلة ضحايا انفـ ـجار ميناء رجائي بـ إيران

وكشف التليفزيون الإيراني عن ارتفاع عدد القـ ـتلى الضحايا من الحرائق الناجمة عن انفـ ـجار ميناء رجائي بـ إيران إلى 28 قتـ ـيلًا.

وسبق أن أعلن التليفزيون الإيراني ارتفاع عدد ضحايا انفـ ـجار ميناء رجائي إلى 25 قتيلا وأكثر من 1139 مصابا.

وفي وقت سابق، أفاد إعلام إيراني، بامتداد النيران لحاويات في الميناء ببندر عباس وتوقعات بحدوث انفـ ـجارات.

الحكومة الإيرانية: السيطرة على جزء كبير من حريق ميناء رجائي

أعلنت الحكومة الإيرانية السيطرة على جزء كبير من حريق ميناء رجائي في بندر عباس بـ إيران، مع استمرار جهود الإخماد الكامل.

وأكد المتحدث باسم جهاز الإطفاء بـ إيران، جلال ملكي، أن النيران المتبقية ليست مقلقة.

لجمارك الإيرانية: الحاويات المتضررة في ميناء رجائي كانت تحتوي على مواد كيمياوية

وأكدت الجمارك الإيرانية أن الحاويات المتضررة في ميناء رجائي كانت تحتوي على مواد كيمياوية.

ومن جهة أخري، أشارت شركة الأمن الخاصة "أمبري" إلى أن الميناء استقبل شحنة من "وقود صواريخ مكون مادة بيركلورات الصوديوم" في مارس. وكان الوقود جزءا من شحنة قادمة من الصين على متن سفينتين إلى إيران، وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" أول من كتب عنها في يناير.

أمبري: الحريق نجم عن تعامل غير ملائم مع شحنة وقود صلب

وقالت شركة امبري إنه "تردد أن الحريق نجم عن تعامل غير ملائم مع شحنة وقود صلب كان يفترض أن يتم استخدامها في الصواريخ الباليستية الإيرانية".

ويعد ميناء رجائي الذي شهد الانفـ ـجار، أحد الجزءين في ميناء بندر عباس بمحافظة هرمزكان جنوب إيران، ويقع على الشواطئ الشمالية لمضيق هرمز، وتصل طاقته الاستيعابية إلى حوالي 70 مليون طن سنويا، بإجمالي 23 رصيفا يصل عمقها لأكثر من 15 مترا.

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