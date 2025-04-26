عاجل.. انفـ ـجار كبير يهز جنوب إيران وحصيلة قاسية لـ الضحايا

هز انفـ ـجار كبير جنوب إيران وتحديدًا في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس اليوم السبت، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الإصابات والوفيات، فضلًا عن تدمـ ـيرالعديد من المباني، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة خلال التقرير التالي.

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن انفـ ـجارًا ضـ ـخمًا وقع في ميناء بندر عباس في جنوبي إيران، اليوم السبت، بسبب مخزن للوقود في الميناء مما أسفر عن وقوع عدد كبير من الإصابات.

انفـ ـجار كبير في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس جنوب إيران

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن الانفـ ـجار كان شديدًا ودمـ ـر مبنى إداري بالكامل، كما تدمـ ـرت العديد من المركبات في المنطقة بسبب موجة الانفـ ـجار الشديدة .

إيران

وأشارت وكالة تسنيم الإيرانية إلى إصابة عدد من موظفي ميناء رجائي في جنوب إيران، وتوجهت على الفور فرق الاطفاء والانقاذ السريع إلى المنطقة، وقد توقفت أنشطة الميناء حاليًا لوضع المنطقة تحت سيطرة القوات الأمنية والإغاثية في أسرع وقت ممكن.

حصيلة الإصابات جراء انفـ ـجار ميناء بندر عباس جنوب إيران

وفي نفس الصدد، أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، عن إصابة 115 شخص على الأقل في انفـ ـجار ميناء بندر عباس جنوب إيران.

وتوجهت على الفور فرق الإطفاء والانقاذ السريع إلى المنطقة، وقد توقفت أنشطة ميناء بندر عباس جنوب إيران لوضع المنطقة تحت سيطرة القوات الأمنية والإغاثية في أسرع وقت ممكن.

انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات بين إيران وأمريكا

ويتزامن الانفـ ـجار الذي هز إيران مع انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات بين إيران وأمريكا حول ملف طهران النووي بوساطة سلطنة عمان، ويرأس الوفد الإيراني، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بينما يرأس الوفد الأمريكي، ستيف ويتكوف مبعوث ترامب الخاص، وينشر الموجز التفاصيل كاملة في التقرير التالي.

قال، التليفزيون الإيراني، إن الجولة الثالثة من المحادثات بين إيران وأمريكا ستبدأ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا بتوقيت جرينتش الحادية عشرة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة.

وكانت الحكومة الإيرانية قد أعلنت، أمس الجمعة، أن المحادثات بين إيران وأمريكا على مستوى الخبراء لبحث تفاصيل الاتفاقيات من المقرر أن تعقد اليوم السبت، وفق لما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

المحادثات بين إيران وأمريكا

وأوضحت الحكومة الإيرانية أوضحت أن المحادثات بين إيران وأمريكا غير المباشرة تقتصر بشكل صارم على القضية النووية، مضيفة أن طهران ترفض أي محاولة لتوسيع نطاقها.

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