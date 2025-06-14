مسؤولون أمريكيون : الولايات المتحدة تشارك في صد الهجمات الإيرانية على إسرائيل

كشف مسؤولون أمريكيون، بأن الجيش الأمريكي يشارك في عملية إعتراض الصواريخ الإيرانية التي تستهدف إسرائيل، مضيفين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أجرى محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لبحث الأوضاع الإقليمية المشتعلة المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .

مسؤول أمريكي : الولايات المتحدة تساعد إسرائيل في صد الهجمات الإيرانية لحماية رعاياها



وكشف مسؤول أمريكي لموقع "أكسيوس"، إن السر وراء دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في صد الهجمات الإيرانية هو وجود مئات الآلاف من المواطنين الأمريكيين، وآخرين من أصول أمريكية في إسرائيل، والولايات المتحدة تعمل على حماية حياتهم .



ترامب يشيد بالهجمات الإسرائيلية على إيران

وكانت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، إنه قد قادة منح إيران الفرصة ولم يستغلوها، لذا فقد تلقوا ضربة قاسية جداً وهناك المزيد في المستقبل.

واصفاً الهجوم الإسرائيلي على إيران بأنه "ممتاز"، لكنه رفض في الوقت نفسه التعليق على أي دور أمريكي في الهجوم قائلاً: "لا أريد الرد على ذلك".

كما أوضح ترامب، في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، أنه حان الوقت لإنهاء هذا الوضع مع الأخذ في الاعتبار أن الهجمات القادمة المخطط لها بالفعل ستكون أكثر عدوانية.

كما أعرب الرئيس الأمريكى عن عدم شعوره بالقلق من إندلاع حرب إقليمية بسبب الهجوم الإسرائيلي على إيران.



هذا وكانت إيران قد أطلقت مئات الصواريخ على إسرائيل، مساء الجمعة، رداً على الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت قيادات عسكرية ومواقع نووية إيرانية، وتوعدت بـ"انتقام قاس ومؤلم".



فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان، إنه نفذ "هجمات على عشرات الأهداف في إسرائيل"، فيما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، بأنه تم إطلاق مئات الصواريخ الباليستية المتنوعة.



كما أكد مصدر إيراني كبير لوكالة "رويترز"، إن إسرائيل "ستدفع ثمناً باهظاً لقتل قادتنا وعلمائنا وشعبنا"، مضيفاً: "لن يكون هناك أي مكان آمن في إسرائيل وسيكون انتقامنا مؤلماً".

وفي تعليقه على الهجوم الإيراني، قال وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس، إن "إيران تجاوزت الخطوط الحمراء، عندما تجرأت على إطلاق صواريخ باتجاه تجمعات سكانية في إسرائيل".

وأضاف كاتس، أن إسرائيل "ستضمن أن يدفع نظام الملالي ثمناً باهظاً جداً على أفعاله".

وشنت إسرائيل سلسلة من الضربات على أنحاء إيران، الجمعة، وقالت إنها استهدفت منشآت نووية ومصانع صواريخ وقتلت عدداً كبيراً من القادة العسكريين فيما قد تكون عملية مطولة لمنع طهران من صنع سلاح نووي.

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